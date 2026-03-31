Un alumno mata a un compañero e hiere a otros dos en un tiroteo en un colegio de Argentina

Un agente de la policía en Argentina, en una imagen de archivo.

Un alumno de 15 años ha protagonizado un tiroteo en su colegio en Argentina, dejando un estudiante muerto y otros dos heridos en un ataque que ha conmocionado al país. Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana en la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, a unos 660 kilómetros al norte de Buenos Aires.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 07:15 horas, cuando los alumnos participaban en el acto de izamiento de la bandera en el patio del centro educativo. En ese momento, el agresor sacó una escopeta que llevaba oculta y comenzó a disparar.

La víctima mortal es un menor de 13 años que falleció en el acto tras recibir un disparo. Además, otros dos estudiantes resultaron heridos por perdigones, uno de ellos de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital en la ciudad de Rafaela.

El ataque desató escenas de pánico en el colegio. Decenas de alumnos huyeron corriendo, algunos rompiendo ventanas o saltando para escapar de los disparos. Testigos relataron momentos de confusión y terror.

El agresor fue reducido por personal del centro

El atacante fue finalmente reducido por un asistente escolar, que logró abalanzarse sobre él y quitarle el arma antes de la llegada de la policía. Posteriormente fue detenido.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias del ataque y tratan de determinar si fue premeditado o impulsivo. Algunos testimonios apuntan a que el joven habría disparado de forma indiscriminada.

El suceso ha dejado en estado de shock a la comunidad de San Cristóbal. Las clases han sido suspendidas y el Gobierno de la provincia de Santa Fe ha decretado dos días de duelo.

El gobernador provincial ha expresado su consternación por lo ocurrido y ha anunciado apoyo a las familias de las víctimas, mientras continúa la investigación para esclarecer uno de los episodios más graves vividos en un centro educativo del país en los últimos años.