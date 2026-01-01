Tragedia en Año Nuevo: se confirman "decenas de muertos" en una fiesta en Suiza

Las autoridades suizas investigan una tragedia ocurrida en la madrugada de Año Nuevo en la estación de esquí de Crans-Montana, donde un incendio en un bar ha dejado al menos 40 muertos y 115 heridos, muchos de ellos graves, entre los que se encuentran ciudadanos extranjeros.

El siniestro se produjo en el bar Le Constellation, en el cantón de Valais, y ha tenido un fuerte impacto internacional debido a la presencia de turistas de distintos países en la zona. Aunque por el momento no se ha facilitado información oficial sobre la identidad de las víctimas mortales, las autoridades han confirmado que hay extranjeros entre los fallecidos. Los hospitales de la Suiza francófona se encuentran desbordados por la llegada de heridos con quemaduras procedentes de Crans-Montana.

En rueda de prensa, el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, junto al diputado Stéphane Ganzer, señalaron que "decenas de personas" están "presumiblemente muertas" como consecuencia del incendio. La magnitud del suceso ha obligado a trasladar a algunos heridos a hospitales de Zúrich, Berna, Lausana y Rennaz, mientras que el Hospital de Valais ha agotado todas sus camas de cuidados intensivos.

El diputado por Valais Matthias Reynard detalló que se ha desplegado un amplio dispositivo de emergencia compuesto por diez helicópteros, 40 ambulancias y 150 paramédicos para atender a las víctimas. Desde Francia, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que entre los heridos hay al menos dos ciudadanos franceses. "Han sido atendidos de inmediato por los servicios de emergencia (...) y los equipos consulares están en contacto permanente con las autoridades suizas", indicaron fuentes diplomáticas.

La fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, ha descartado que el suceso tenga relación con un acto terrorista. "No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado", afirmó, al tiempo que anunció la apertura de una investigación judicial. "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia", añadió, explicando que Valais ha solicitado la colaboración de cantones vecinos para identificar a las víctimas mortales.

Según la información facilitada por el gobierno cantonal, el incidente se originó por una explosión seguida de un "violento incendio" que arrasó el local alrededor de la 1.30 horas. Numerosos efectivos de Policía, Bomberos y servicios de rescate acudieron de inmediato al lugar. Ante la gravedad de la situación, Valais ha declarado el estado de emergencia desde las 9.00 horas del 1 de enero para agilizar la movilización de recursos.

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, se refirió públicamente a la "tragedia" de Crans-Montana y anunció el aplazamiento de su discurso tradicional de Año Nuevo. "Lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en un día de luto en Crans-Montana el día de Año Nuevo, una tragedia que ha afectado a todo el país y mucho más allá. El Consejo Federal ha recibido con consternación este terrible suceso", escribió en la red social X. Parmelin asumió este 1 de enero la presidencia de turno del Consejo Federal, y con ella la jefatura del Estado suizo.