Tragedia en una playa del sur de Rusia: seis muertos, tres niños, al caer un dron derribado, así fue el momento

La caída de un dron derribado por las defensas rusas provocó una explosión en una playa de Krasnodar.

La explosión de un dron ucraniano derribado por las defensas antiaéreas rusas provocó este lunes seis muertos y 47 heridos, tres de ellos menores, en una playa de Arjipo-Ósipovka, en el distrito de Guelendzhik, en la región de Krasnodar, a orillas del mar Negro.

El aparato cayó sobre la zona de baño cuando cientos de personas disfrutaban de la jornada de verano. Las alarmas antiaéreas no llegaron a activarse, por lo que los bañistas fueron sorprendidos por la explosión y la posterior onda expansiva.

El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev, confirmó el balance de víctimas y señaló que 17 de los heridos tuvieron que ser trasladados a hospitales de la zona. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en el que el dron cae en picado sobre la playa y explota entre los bañistas.

Tras el impacto, numerosas personas abandonaron rápidamente el agua y buscaron refugio ante el temor de que se produjeran nuevos ataques. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender a las víctimas.

Rusia acusa a Ucrania de atacar a civiles

Las autoridades rusas calificaron el suceso de ataque contra infraestructura civil y acusaron a Ucrania de terrorismo. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, arremetió también contra los países de la OTAN por su supuesto respaldo a Kiev.

Según algunos medios, el objetivo del ataque podría haber sido un hotel utilizado por especialistas e ingenieros vinculados a una empresa de la industria militar rusa, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El ataque se produjo durante una noche en la que, según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas derribaron 131 drones ucranianos sobre distintas regiones del país, Crimea y el mar Negro.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, defendió este lunes la estrategia de ataques con drones contra objetivos en la retaguardia rusa como una forma de aumentar el coste de la guerra para Moscú y forzar el fin de los combates.