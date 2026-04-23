Al menos tres muertos, incluida una periodista, en nuevos ataques de Israel en el sur de Líbano

Al menos tres personas han muerto a consecuencia de un ataque efectuado este miércoles por el Ejército de Israel contra la localidad de Tiri, en el sur de Líbano, donde dos periodistas, una de ellas fallecida, que acudieron para cubrir el suceso han permanecido asediadas durante horas ante nuevos bombardeos israelíes.

Así lo ha dado a conocer la agencia de noticias libanesa NNA, que ha identificado a Mujtar Alí Nabil Bazzi y Muhammad al Hurani como las víctimas de un bombardeo de las fuerzas israelíes contra el vehículo en el que circulaban en este municipio situado en el distrito de Bint Jbeil.

Posteriormente, el Ejército israelí ha lanzado nuevos ataques sobre la misma zona, dejando varadas a las periodistas Zeinab Faraj y Amal Jalil, ambas del diario libanés Al Ajbar, que se desplazaron para cubrir el primero de los bombardeos.

Un equipo de la Cruz Roja Libanesa se ha trasladado a la citada localidad consiguiendo recuperar los cuerpos de los dos fallecidos, no así en un primer momento rescatar a las reporteras debido a nuevos ataques con drones por parte de Israel.

La Cruz Roja libanesa ha conseguido finalmente aproximarse al lugar del suceso y trasladar a Faraj hasta el hospital público de Tebnine, si bien ha sido objeto de disparos del Ejército israelí en su trayecto hasta el centro sanitario, recoge la NNA, que ha difundido imágenes de la ambulancia con impactos de bala.

La Defensa Civil libanesa ha confirmado horas más tarde la muerte de Jalil, que se encontraba desaparecida, después de que la Cruz Roja y las Fuerzas Armadas hayan desplegado una excavadora y hallado su cuerpo de entre los escombros fruto de los ataques de Israel.

El presidente libanés, Joseph Aoun, había señalado en redes sociales que estaba siguiendo el caso de Faraj y Jalil, “blanco de bombardeos israelíes”, y que había dado orden a la Cruz Roja Libanesa para que se coordinase con el Ejército “y las fuerzas internacionales a fin de completar la operación de rescate lo antes posible”.

Por su parte, el ministro de Información, Paul Morcos, ha lamentado la muerte de Jalil en sus redes sociales, donde ha denunciado que “fue atacada por el Ejército israelí mientras ejercía su profesión informando de la verdad en Tiri”.

“Los ataques contra periodistas constituyen un crimen claro y una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario, ante lo cual no guardaremos silencio. Hacemos un nuevo llamamiento a la comunidad internacional (...) para que actúen y pongan fin a esta situación, impidiendo que se repita”, ha agregado.

El propio Morcos ha señalado antes de conocer el trágico final de la periodista que “Líbano responsabiliza a Israel de la seguridad de los periodistas” en declaraciones a la cadena de televisión Al Yazira.

El Ministerio de Sanidad libanés ha cifrado este mismo miércoles en 2.475 los muertos y 7.696 los heridos a causa de ataques israelíes contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, una cifra que aumenta pese al alto el fuego acordado con Beirut la semana pasada.

Delegaciones de Líbano e Israel tienen previsto acudir este jueves a un segundo encuentro en Washington para poner fin a los combates entre las FDI y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivado poco después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Reacciones de asociaciones periodistas

El Sindicato de Periodistas de Líbano ha denunciado lo ocurrido contra Jalil y Faraj como “una flagrante violación de las leyes y convenciones internacionales” que garantizan la protección de la prensa, en un comunicado en el que apunta a un “claro intento de intimidar a los medios de comunicación” que tratan de cubrir la última ofensiva israelí sobre Líbano.

El organismo ha asegurado que “lo ocurrido no es un incidente aislado, sino parte de una serie reiterada de violaciones contra periodistas libaneses”, por lo que ha reclamado al Gobierno y el Ejército libaneses, así como a la Cruz Roja y a organismos internacionales, que “intervengan de inmediato y garanticen el regreso seguro” de la periodista dada por desaparecida.

También se ha manifestado en esta línea Reporteros Sin Fronteras (RSF) en un breve mensaje en redes sociales donde ha hecho un llamamiento “urgente” a la comunidad internacional para que presione “de inmediato al Ejército israelí para que permita el rescate” de Jalil. “¡Su vida corre peligro ahora! Los continuos ataques aéreos israelíes impiden que los rescatistas lleguen hasta ella”, ha agregado.