Líbano pedirá que Israel prorrogue también la pausa en sus ataques

A la vista de la decisión de Trump de prorrogar el alto el fuego en Irán a la espera de las próximas conversaciones —que podrían tener lugar el viernes—, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha avanzado ya que pedirá igualmente que la pausa en los ataques por parte de Israel se mantenga. Y, además, pondrá la mesa la exigencia de que Tel Aviv detenga las operaciones de demolición en pueblos y localidades en las proximidades de la frontera entre ambos países.

"La orientación de Líbano en las negociaciones previstas es clara: no habrá concesiones, ni compromisos, ni cesiones, salvo aquello que garantice la soberanía libanesa y el interés de todos los libaneses", ha recalcado Aoun en la víspera del encuentro de las primeras negociaciones directas entre Israel y Líbano en más de treinta años.

Frente a esto, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha admitido que no existen "desacuerdos serios" con Beirut de cara a las negociaciones que ambos mantendrán en Washington, pero ha subrayado que "Líbano es un estado fallido" debido a que "está, de facto, bajo la ocupación de Hezbolá".

Y, con la óptica de que "Hezbolá es un enemigo común de Israel y Líbano", en la medida que la milicia chií "amenaza la seguridad de Israel, perjudica la soberanía de Líbano y pone en peligro su futuro", ha apelado a Aoun a "trabajar conjuntamente contra el estado terrorista que Hezbolá ha construido en su territorio".

Así pues, a pesar de un balance de más de 2.400 víctimas mortales en Líbano debido a los ataques de Israel, el ministro de Netanyahu se ha dirigido al gobierno del país mediterráneo: "Esta cooperación es necesaria para ustedes incluso más que para nosotros".