Al menos tres muertos tras un terremoto de magnitud 7,8 que sacude Filipinas y provoca alertas de tsunami

Policías se congregan frente a un restaurante de comida rápida derrumbado tras el terremoto en la ciudad de General Santos.

Un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter ha sacudido este lunes la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, causando al menos tres muertos y cuatro heridos, además de provocar el derrumbe de varios edificios y activar alertas de tsunami en distintos puntos del Pacífico.

Ubicación aproximada en la cual ha tendio lugar el terremoto, en el sur de Filipinas. | Europa Press

El sismo se registró a las 07.37 horas (hora local), con epicentro situado a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias y a una profundidad de entre 35 y 55 kilómetros, según los datos facilitados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Poco después se produjeron varias réplicas, entre ellas una de magnitud 6,4, además de otros temblores de entre 5,8 y 6,4 grados.

"Se han derrumbado varios edificios. También se han derrumbado algunas casas", declaró Robert Dagon, responsable de la policía de General Santos, una de las principales ciudades de Mindanao. Por su parte, Agripino Dacera, jefe de gestión de desastres de la ciudad, indicó que las víctimas todavía están siendo verificadas y que la cifra de fallecidos podría aumentar mientras continúan las labores de evaluación sobre el terreno.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) activó una alerta de tsunami al advertir de la posible llegada de olas que podrían superar en más de un metro la marea normal, especialmente en bahías cerradas y estrechos. Hasta el momento, la ola más alta registrada ha alcanzado 1,4 metros.

Las autoridades filipinas ordenaron la evacuación inmediata de los residentes en zonas costeras de las provincias de Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sarangani, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat y South Cotabato.

La alerta por tsunami también se extendió a otros países de la región. El Gobierno de Japón emitió avisos ante la posible llegada de olas de hasta un metro a zonas de la costa este y sureste del país. En la prefectura de Kochi, las autoridades pidieron a la población que abandonara las áreas costeras como medida preventiva.

Asimismo, Indonesia activó sus protocolos de emergencia y recomendó a los habitantes de las zonas litorales desplazarse a terrenos más elevados ante el riesgo de fuertes corrientes y variaciones del nivel del mar. Las autoridades filipinas continúan evaluando los daños materiales y humanos provocados por uno de los terremotos más intensos registrados en la región en los últimos años.