"El Trompas" será juzgado por el feminicidio de la española Claudia Tacoronte

La Justicia mexicana ha procesado a Francisco Javier "N", alias "El Trompas", por el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, asesinada el pasado 12 de septiembre en Cuautla, en el estado de Morelos. El acusado permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación del crimen.

La jueza de control ha considerado que existen elementos para mantener abierto el proceso contra el detenido por el delito de feminicidio. Durante la audiencia, la magistrada señaló que el caso encaja en las circunstancias de lesiones infamantes y exposición en lugar público, según la información facilitada por las autoridades judiciales mexicanas.

Además de decretar la prisión preventiva oficiosa, la jueza ha establecido un plazo de cuatro meses para completar la investigación, periodo durante el que la Fiscalía y la defensa podrán aportar nuevas pruebas y diligencias.

Detenido tras el asesinato de Claudia Tacoronte

Claudia Tacoronte, de 21 años y estudiante de la Universidad de Granada, se encontraba en México realizando un intercambio académico cuando fue asesinada en Cuautla. La joven había acudido a una feria de plantas medicinales cuando fue atacada con un arma blanca.

Las autoridades identificaron a Francisco Javier "N" a partir de las investigaciones y de las imágenes de las cámaras de seguridad. El sospechoso fue detenido el 17 de septiembre y posteriormente presentado ante la Justicia mexicana.

La Fiscalía de Morelos ha anunciado que solicitará la pena máxima de 70 años de prisión por el feminicidio, aunque la decisión sobre la condena corresponderá al tribunal una vez concluya el procedimiento judicial.

El caso ha provocado una fuerte conmoción tanto en México como en España y ha vuelto a poner el foco sobre la violencia contra las mujeres en el estado de Morelos.