Trump advierte de que Cuba "está a punto de caer"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que Cuba se encuentra “al borde del colapso”, señalando que su economía está gravemente deteriorada y que, además, ya no contará con el suministro de petróleo procedente de Venezuela. Según explicó, la isla dependía en gran medida de esos recursos energéticos para sostenerse económicamente.

Trump hizo estas declaraciones a bordo del avión presidencial, el Air Force One, donde también comentó que muchos ciudadanos cubano-estadounidenses verán con buenos ojos la postura de su Gobierno.

Asimismo, el mandatario consideró que, dada la crítica situación económica que atraviesa Cuba, no sería necesaria una intervención similar a la realizada recientemente en Caracas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. “No creo que sea necesaria ninguna acción”, concluyó. El mandatario estadounidense afirmó también este lunes que “numerosos cubanos” murieron el sábado en Caracas mientras intentaban defender a Nicolás Maduro.

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó pronunciarse con claridad sobre Cuba durante una entrevista televisiva y se limitó a señalar que “el Gobierno cubano representa un serio problema”.

Rubio declaró a la cadena NBC News que no revelaría en ese momento cuáles serían los próximos pasos ni las políticas que se adoptarían, aunque dejó claro que la Administración estadounidense no siente simpatía alguna por el régimen cubano, algo que —según indicó— no es ningún secreto.