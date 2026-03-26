Trump amenaza a la OTAN y los califica de "cobardes" por la inacción ante Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar las relaciones con sus aliados al calificar de “cobardes” a los países de la OTAN por no involucrarse en la guerra que Washington libra contra Irán. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró que su país no necesita a la Alianza, pero advirtió que nunca olvidará la posición de sus miembros en este momento crucial.

Trump también lanzó un ultimátum a los negociadores iraníes, a quienes llamó “extraños”, y les pidió sentarse a negociar antes de que sea demasiado tarde. Insistió en que la ofensiva estadounidense ha diezmado militarmente a Irán y subrayó que, de fracasar las conversaciones, “no habrá vuelta atrás”.

Por su parte, la OTAN, a través de su secretario general Mark Rutte, elevó la alerta sobre la amenaza iraní tras los recientes intentos de ataque sobre Diego García y la detección de misiles hacia Turquía. Rutte enfatizó la importancia de proteger a los aliados sin involucrarse directamente en la guerra, destacando que la seguridad marítima y la capacidad nuclear de Irán representan riesgos estratégicos para Europa y Oriente Próximo.

El contexto también incluye un aumento del gasto militar europeo, con todos los miembros alcanzando el objetivo del 2% del PIB en defensa y comprometiéndose a incrementarlo en los próximos años. Sin embargo, la diferencia de enfoques entre Washington y la OTAN sobre el papel de la Alianza frente a Irán podría generar nuevas tensiones en las próximas semanas.