EEUU plantea un plan de 15 puntos para un acuerdo con Irán en medio de tensiones

Estados Unidos ha confirmado el envío de una propuesta de 15 puntos a Irán con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto en la región. El plan, trasladado a través de Pakistán como mediador, ha dado lugar a contactos “positivos”, según el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

Durante una reunión en la Casa Blanca encabezada por el presidente Donald Trump, Witkoff señaló que existen indicios de que un acuerdo es posible y subrayó que Irán “no tiene buenas alternativas más allá de más muerte y destrucción”. Washington considera que Teherán está buscando una salida, aunque aún queda por ver si las negociaciones prosperan.

La iniciativa llega después de que Pakistán confirmara su papel como intermediario en conversaciones indirectas entre ambos países. De hecho, Irán ya ha respondido formalmente al documento estadounidense, planteando varias condiciones, entre ellas garantías de no repetición del conflicto, compensaciones y un alto el fuego que se extienda a todos los frentes, incluidos Líbano e Irak.

En paralelo, el presidente Trump ha mantenido un tono ambivalente sobre las negociaciones. Aunque ha asegurado que Irán “suplica” un acuerdo, también ha puesto en duda que Estados Unidos vaya a aceptarlo: “No sé si estamos dispuestos a hacerlo”, afirmó, recordando anteriores procesos fallidos.

El mandatario también insistió en que cualquier pacto deberá incluir el abandono de las ambiciones nucleares iraníes y advirtió de consecuencias si no se alcanza un entendimiento. Mientras tanto, la situación sigue siendo tensa, especialmente en puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz.

Pese a las diferencias, ambas partes mantienen abiertos los canales indirectos, en un momento clave que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto.