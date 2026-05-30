Trump anuncia un acuerdo, Teherán lo desmiente y el bloqueo de Ormuz agrava la crisis global

El estrecho de Ormuz sigue en el centro de la tensión internacional mientras Trump insiste en un principio de acuerdo con Irán.

La crisis entre Estados Unidos e Irán entra en una nueva fase de incertidumbre después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara este viernes la existencia de un preacuerdo entre ambas partes para poner fin al conflicto. Sin embargo, horas después, el Gobierno de Teherán negó que el texto sea definitivo y acusó a Washington de intentar presentarlo como una victoria política prematura.

Según Trump, el acuerdo quedaba pendiente de su visto bueno final, mientras que desde Irán se insiste en que aún no existe un consenso cerrado y que cualquier validación depende también de su aprobación. La falta de confirmación oficial por ambas partes mantiene en el aire unas negociaciones que siguen abiertas en un clima de máxima tensión diplomática.

En paralelo, el estrecho de Ormuz continúa bloqueado desde hace tres meses, convirtiéndose en uno de los principales focos de inestabilidad del comercio mundial. Antes del conflicto, por esta vía estratégica transitaba alrededor del 20% del petróleo y gas global, una cifra que ahora se ha desplomado debido a la paralización del tráfico marítimo.

Entre 400 y más de un millar de buques permanecen atrapados en la zona, incluidos petroleros y portacontenedores, lo que representa aproximadamente el 2% de la flota oceánica mundial. La situación está provocando graves consecuencias logísticas y económicas a escala internacional.

Las embarcaciones retenidas sufren además un rápido deterioro: tras semanas de inmovilidad en aguas cálidas, los cascos acumulan incrustaciones de organismos marinos que reducen su velocidad y aumentan el consumo de combustible, complicando aún más su operativa.

Mientras tanto, fuentes del sector marítimo señalan que el paso por Ormuz sigue bajo fuerte control iraní, donde solo unos pocos buques han logrado atravesar el estrecho en los últimos meses. El mercado energético, aunque por ahora estable en tarifas, se mantiene en tensión ante la incertidumbre de una reapertura.

La combinación de un acuerdo político aún sin cerrar y un bloqueo estratégico prolongado mantiene en vilo a la comunidad internacional, que observa cómo el conflicto amenaza con prolongarse y afectar de forma estructural al comercio global de energía.