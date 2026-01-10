Trump anuncia que decidirá “muy pronto” qué petroleras podrán operar en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que él mismo decidirá “hoy o muy pronto” qué empresas petroleras podrán operar en Venezuela una vez que se restablezca la normalidad en el país sudamericano tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Trump hizo estas declaraciones durante una reunión con altos ejecutivos de compañías petroleras y de gas en la Casa Blanca, transmitida por su oficina, donde subrayó que las empresas interesadas deberán negociar directamente con Washington, y no con Caracas, para acceder al crudo venezolano. “Es una Venezuela completamente diferente. El pueblo estadounidense se beneficiará enormemente”, aseguró.

Inversiones y producción

El presidente estadounidense indicó que las compañías estadounidenses deberán invertir al menos 100.000 millones de dólares de sus propios fondos para revitalizar la infraestructura petrolera de Venezuela y extraer más crudo. “No necesitan financiación federal, sino la protección y seguridad del gobierno para operar en territorio venezolano”, puntualizó. Además, aseguró que Venezuela ha acordado con Estados Unidos comenzar inmediatamente a refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo crudo venezolano, de forma indefinida.

Trump destacó que su administración “se lleva extremadamente bien con la gente de Venezuela” y afirmó que ve al país actualmente como “un aliado”. “Creo que quieren seguir siendo un aliado y no queremos que esté Rusia allí. No queremos que esté China allí”, añadió. En cuanto a una posible reunión con autoridades venezolanas, indicó que probablemente se reunirá con varios representantes muy pronto, aunque todavía no se ha programado la cita, en referencia al envío de delegaciones entre Washington y Caracas para explorar la reapertura de embajadas.

Algunos ejecutivos de grandes petroleras han mostrado cautela ante el optimismo de Trump, señalando que la industria venezolana es actualmente “no apta para invertir” debido a décadas de declive de infraestructura y expropiaciones previas, lo que plantea retos legales y comerciales importantes para un regreso masivo.