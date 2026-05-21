Trump anuncia el despliegue de 5.000 soldados adicionales en Polonia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia, días después de haber cancelado dicho plan. Esta decisión está directamente relacionada con su disputa con Alemania a raíz de las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la guerra en Irán.

"A raíz de la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el orgullo de apoyar, y dada nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados más a Polonia", ha señalado el mandatario en un breve mensaje en sus redes sociales sin aportar más detalles.

El anuncio llega apenas dos días después de que su "número dos", JD Vance, informara a la prensa de que el despliegue de tropas en suelo polaco se había retrasado. "No es una reducción, es solo un retraso habitual en la rotación que a veces ocurre en estas situaciones", señaló entonces, defendiendo que la política exterior de la Administración Trump no consiste en "recompensar a Vladimir Putin ni castigar a un país como Polonia".

El inquilino de la Casa Blanca había cancelado hace una semana este despliegue después de que el Pentágono anunciara la retirada de otros 5.000 efectivos estadounidenses de Alemania. Esta medida fue una respuesta directa a las palabras de Friedrich Merz, quien criticó la guerra en Irán desatada tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país asiático a finales de febrero.

En todo caso, la Administración Trump continúa revisando su presencia militar en el continente europeo debido a las exigencias del mandatario republicano para que la OTAN asuma un papel más relevante en la defensa de Europa.