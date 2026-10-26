Trump califica Noruega como “país de mierda” por no otorgarle el Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado a Noruega de "país de mierda" tras la decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem Pillay, quien fuera además jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Las declaraciones ocurrieron durante un mitin previo a las elecciones de medio mandato, que se celebran el próximo 3 de noviembre, en Port Huron, Míchigan, donde el presidente de los Estados Unidos también mostró su rechazo a recibir inmigrantes noruegos (frente a su preferencia por ciudadanos de Dinamarca) basándose exclusivamente en la decisión del Comité Noruego del Nobel.

"No quiero a nadie de Noruega. No quiero tener nada que ver con Noruega (...) Francamente, Noruega apesta. Se ha convertido en un país de mierda, en realidad", expresó Trump antes de argumentar que ha "resuelto ocho guerras", con "dos más en camino".

Por otro lado, puso en alza el gesto de la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz en 2025, María Corina Machado, quien, según ha relatado, le entregó su propia medalla tras asegurar que Trump "ha puesto fin a muchas guerras y se merece el Premio Nobel de la Paz más que cualquier otra persona".

En respuesta, el ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, ha reseñado que Trump "sabe muy bien que el Comité del Nobel es independiente". "Se lo hemos recordado, por si alguien lo duda, y sigue siendo el caso", dijo el político noruego a la emisora local NRK.

El día que se anunció que el galardón a Pillay, el político amplió en sus redes sociales esta lista de presuntos logros internacionales, atribuyéndose la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, la liberación de todos los rehenes israelíes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el freno al programa nuclear de Irán.

"A pesar de todo esto, se ha concedido el Premio Nobel a una persona liberal que trabaja en Naciones Unidas y de la que nadie ha oído hablar jamás", criticó Trump en referencia a Pillay. A su juicio, el prestigioso galardón "ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y enemigos de la civilización".