Trump carga ahora contra España, Italia y Alemania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado jueves que podría retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, después de haber amenazado ya con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán. Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca si planeaba hacer con España e Italia lo mismo que con Alemania, el presidente respondió: “Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible”.

Las declaraciones de Trump llegaron tras un cruce de acusaciones entre Estados Unidos y Alemania acerca de Irán. Así, Trump cargó contra el canciller alemán, Friedrich Merz, al que calificó de “totalmente inútil” respecto a Ucrania e instó a centrarse en su país, “que está roto, especialmente en cuestión migratoria y energética”, en lugar de “interferir” en la estrategia frente a Irán, llegando incluso a plantear una posible reducción de tropas estadounidenses en Alemania. Merz evitó responder directamente a estos ataques, pero defendió la aportación “indispensable” del Ejército alemán a la OTAN y subrayó la cooperación “transatlántica”, destacando el trabajo conjunto “codo con codo”. Estas críticas llegan después de que el canciller afirmara que Estados Unidos “no tiene una estrategia realmente convincente” en su ofensiva junto a Israel contra Irán, aunque aseguró que su relación personal con Trump sigue “como siempre”.

Irán un futuro sin EEUU

En paralelo, Irán rechazó con firmeza el bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz. El presidente Masud Pezeshkian afirmó que está “condenado al fracaso” y defendió que Teherán garantiza la libertad de navegación, salvo para países “hostiles”, advirtiendo de que cualquier intento de imponer restricciones marítimas es “contrario al Derecho Internacional” y una amenaza para la estabilidad global. Además, responsabilizó a Estados Unidos y al “régimen sionista” de la inseguridad en la región.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ironizó sobre las advertencias de Trump, recordando que “han pasado tres días y ningún pozo ha explotado”, y criticó el “tipo de consejo basura” que, a su juicio, recibe la Administración estadounidense. También señaló que la estrategia del bloqueo ha contribuido a que el precio del petróleo supere los 120 dólares.

El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, defendió el programa nuclear y balístico del país como “activos nacionales” y aseguró que el futuro del golfo Pérsico será uno “sin presencia de Estados Unidos”, afirmando que Washington “no tiene cabida en la zona, salvo si es en el fondo del mar”. Asimismo, sostuvo que la presencia estadounidense es “el principal factor de inseguridad” en la región y reivindicó el papel estratégico del estrecho de Ormuz.

Por su parte, el comandante de la Armada iraní, Shahram Irani, criticó el bloqueo al asegurar que los estadounidenses son “incluso peores que los piratas somalíes”.

El precio del petróleo, el más alto desde hace cuatro años

El precio del petróleo continúa su fuerte escalada y el barril de Brent subió más del 5% hasta situarse en torno a los 124 dólares, alcanzando en la sesión niveles de hasta 126 dólares por barril. Se trata de su cotización más alta en casi cuatro años, en un contexto de elevada tensión geopolítica y preocupaciones sobre el suministro global.

El Brent encadena su novena jornada consecutiva al alza, lo que supondría la racha alcista más prolongada desde mayo de 2022. Esta subida acumulada se enmarca en un incremento superior al 100% en lo que va de año, con un repunte especialmente acusado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. El movimiento alcista se ve impulsado por la falta de avances en la reapertura del estrecho de Ormuz.

En paralelo, los mercados financieros muestran un comportamiento mixto. Las bolsas asiáticas registran caídas generalizadas, con descensos del 1,4% en el Nikkei 225 japonés y del 1,5% en el Hang Seng de Hong Kong, mientras que el Shanghai Composite cotiza prácticamente plano. En Europa, el EuroStoxx 50 anticipa una apertura con caídas cercanas al 0,5%. Los futuros estadounidenses apuntaban ayer en la apertura leves subidas.

En China, los datos de actividad manufacturera sorprendieron al alza en abril, aunque el sector no manufacturero mostró debilidad por una menor demanda interna.