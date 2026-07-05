Trump culmina el 250 aniversario de EEUU entre fuegos artificiales y un nuevo llamamiento contra el comunismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha coronado esta pasada noche los eventos de celebración del 250º aniversario del país con un discurso en el National Mall de Washington D.C. en el que ha repetido una vez más los temas que han caracterizado a sus diatribas de los últimos días, durante los prolegómenos a estos eventos: el comunismo, insistió esta pasada noche, es un "cáncer" para el "imperio de la libertad" que abandera el mandatario.

A pesar de los contratiempos provocados por las lluvias y la intensa ola de calor que azota el centro-este del país, Trump ha terminado hablando durante 45 minutos ante el gentío congregado en la capital estadounidense; un discurso corto para sus estándares en el que repitió su condena inmisericorde contra el comunismo que ya pronunció en la víspera ante el Monte Rushmore, en Dakota del Sur.

"A los 250 años, puede que seamos la república constitucional más antigua del mundo, pero nuestro país apenas está comenzando, porque lo mejor está por venir", afirmó Trump. "Y las barras y estrellas acabaron arrojando al olvido al martillo y la hoz. Lo hicieron en el pasado y lo volveremos a hacer si es necesario".

A lo largo de su aparición, Trump se dedicó también a reconocer a los veteranos en combate y llevó al escenario a militares retirados como Arthur Rose, veterano de la Marina de 107 años y superviviente del Desembarco de Normandía, o al capitán Ken Schubring, uno de los últimos supervivientes del ataque a Pearl Harbor. El presidente también hizo política interna, como ocurrió en el Monte Rushmore: para la ejecución exitosa de sus planes de futuro, hay que aprobar su cuestionada reforma de registro electoral.

"Hoy, nuestro país está ganando de nuevo, y estamos ganando como nunca antes. Estados Unidos ha vuelto, y queremos mantener a Estados Unidos grande, y lo haremos aprobando la Ley SAVE America, lo que significa que todos los votantes deben mostrar una identificación de votante, una pequeña cosa llamada prueba de ciudadanía", ha manifestado Trump sobre la legislación que enfrenta una dura batalla en el Capitolio.

Trump, antes de dar paso al gran espectáculo de fuegos artificiales que remató el evento, dejó bien claro que él es el abanderado de un "amanecer de la edad dorada de América" y que estos 250 años de existencia son solo el principio. "Por nuestro país, por nuestros hijos y por la causa de la libertad, vamos a llevar a nuestro país a nuevos niveles, a niveles nunca alcanzados. Vamos a hacerlo más grande, mejor, más fuerte, y vamos a amarlo aún más", ha manifestado.

Gran espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio. | Europa Press

El apogeo ha comprendido el lanzamiento de 850.000 proyectiles de fuegos artificiales desde diez sitios que abarcan el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, barcazas en el río Potomac y en el West Potomac Park, que han iluminado durante 40 minutos el cielo de la capital norteamericana.

Las celebraciones se han visto alteradas este sábado por la combinación de intensas tormentas eléctricas y una intensa ola de calor que ha obligado a evacuar recintos, retrasar actos oficiales y suspender temporalmente actividades en varias ciudades del país, entre ellas Washington, Boston y Filadelfia.

El Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Washington atendió a 51 personas por dolencias relacionadas con el calor durante la celebración Freedom 250 y en el perímetro circundante el sábado, de las cuales 12 fueron trasladadas a un hospital, según informó el Centro de Información Conjunta del Evento Nacional de Seguridad Especial.