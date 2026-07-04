"COMUNISMO DE PERDEDORES"
Trump reivindica el poderío militar y económico de EEUU
"COMUNISMO DE PERDEDORES"
El presidente estadounidense, Donald Trump, aprovechó su intervención por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos para reivindicar la fortaleza económica y militar del país y defender que atraviesa un momento de máximo prestigio internacional. Lo hizo durante un discurso de marcado tono nacionalista y anticomunista pronunciado ante miles de asistentes reunidos frente al monte Rushmore, en Dakota del Sur. Trump abrió los actos conmemorativos que continuarán en Washington con un desfile y una nueva intervención presidencial, previstos bajo una alerta por altas temperaturas.
En materia económica, aseguró que Estados Unidos lidera un ciclo de crecimiento excepcional y destacó la llegada de inversión extranjera y sostuvo que “19,2 billones de dólares están llegando a Estados Unidos procedentes de todo el mundo”, cifra que vinculó al impulso industrial.
El mandatario defendió además que su política arancelaria y su victoria electoral favoreció la reindustrialización del país. “Se están construyendo plantas y fábricas por todo Estados Unidos a un ritmo que nunca antes habíamos visto”, aseguró.
En el ámbito de la defensa, Trump reivindicó la supremacía militar estadounidense y el papel del país en los grandes conflictos del siglo XX. También lanzó mensajes de firmeza en política exterior al afirmar que los adversarios de Washington se encuentran debilitados y que numerosos países “están desesperados por llegar a un acuerdo”, reflejo, según dijo, de la posición dominante de Estados Unidos.
El presidente enmarcó estas afirmaciones en una narrativa sobre los 250 años de influencia del país y sostuvo que Estados Unidos sigue siendo un referente mundial. “Durante 250 años, el mundo entero ha mirado a nuestro país y se ha inspirado”, afirmó, antes de asegurar que el respeto internacional regresó. Trump cargó, además, contra el comunismo, al que calificó de “fracaso rotundo” y vinculó con “perdedores, inmigrantes ilegales, delincuentes y todo aquel que no quiere trabajar”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
"COMUNISMO DE PERDEDORES"
Trump reivindica el poderío militar y económico de EEUU
BÚSQUEDA DE SUPERVIVIENTES
Exteriores eleva a 34 los españoles muertos en los terremotos de Venezuela
DÍA DE LA INDEPENDENCIA
El 250 aniversario de EEUU, para mayor gloria de Trump
Lo último
HISTORIAS INCREÍBLES
Amor platónico
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 5 de julio
PACTO ENTRE EEUU E IRÁN
El Ibex 35 cierra la semana en máximos tras subir un 2,2%
PP: de defender el derecho a propagar el bulo