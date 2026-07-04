Trump reivindica el poderío militar y económico de EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, aprovechó su intervención por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos para reivindicar la fortaleza económica y militar del país y defender que atraviesa un momento de máximo prestigio internacional. Lo hizo durante un discurso de marcado tono nacionalista y anticomunista pronunciado ante miles de asistentes reunidos frente al monte Rushmore, en Dakota del Sur. Trump abrió los actos conmemorativos que continuarán en Washington con un desfile y una nueva intervención presidencial, previstos bajo una alerta por altas temperaturas.

En materia económica, aseguró que Estados Unidos lidera un ciclo de crecimiento excepcional y destacó la llegada de inversión extranjera y sostuvo que “19,2 billones de dólares están llegando a Estados Unidos procedentes de todo el mundo”, cifra que vinculó al impulso industrial.

El mandatario defendió además que su política arancelaria y su victoria electoral favoreció la reindustrialización del país. “Se están construyendo plantas y fábricas por todo Estados Unidos a un ritmo que nunca antes habíamos visto”, aseguró.

En el ámbito de la defensa, Trump reivindicó la supremacía militar estadounidense y el papel del país en los grandes conflictos del siglo XX. También lanzó mensajes de firmeza en política exterior al afirmar que los adversarios de Washington se encuentran debilitados y que numerosos países “están desesperados por llegar a un acuerdo”, reflejo, según dijo, de la posición dominante de Estados Unidos.

El presidente enmarcó estas afirmaciones en una narrativa sobre los 250 años de influencia del país y sostuvo que Estados Unidos sigue siendo un referente mundial. “Durante 250 años, el mundo entero ha mirado a nuestro país y se ha inspirado”, afirmó, antes de asegurar que el respeto internacional regresó. Trump cargó, además, contra el comunismo, al que calificó de “fracaso rotundo” y vinculó con “perdedores, inmigrantes ilegales, delincuentes y todo aquel que no quiere trabajar”.