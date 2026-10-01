Trump dice que "se acerca el momento" de llegar a un acuerdo con Irán o "quizás volarlos por los aires"

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, habla durante la celebración del Mes de la Herencia Hispana en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido desde la Casa Blanca de que "se acerca el momento" de adoptar una decisión definitiva respecto al conflicto con Irán. En declaraciones ante la prensa en el Despacho Oval, el mandatario sugirió que su Administración optará en breve por cerrar un pacto de paz o por ejecutar una respuesta bélica contundente. "Tal vez los volemos por los aires. Tenemos que tomar esa decisión. Los volamos por los aires o hacemos un trato, pero el momento se acerca", afirmó Trump, quien sostuvo que la crisis en el estrecho de Ormuz finalizará "muy pronto de una forma u otra".

Respuesta diplomática de Teherán

Las manifestaciones del presidente estadounidense se producen después de que el Gobierno de Irán confirmase la recepción de la respuesta oficial de Washington a su última propuesta de paz. La portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemé Mohajerani, detalló que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, expuso ante el gabinete el balance de sus gestiones diplomáticas en Nueva York para tratar de desbloquear la situación por la vía negociada.

Pese al empeño de Teherán por mantener el cauce diplomático, Trump calificó previamente de "inaceptable" la oferta iraní, en la que las autoridades del país persa planteaban reabrir la circulación en el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días a cambio de aceptar sus condiciones.