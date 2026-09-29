Irán amenaza: "Si nosotros no vendemos petróleo, nadie vende petróleo"

Desde que Estados Unidos e Israel decidieron atacar Irán, hace justo seis meses, las autoridades de la república islámica tuvieron claro que su estrategia pasaba por involucrar a los principales aliados de Washington en Oriente Próximo en el conflicto: los países del golfo Pérsico no querrían verse afectados y el daño a sus economías les llevaría a señalar a la Casa Blanca el camino de vuelta. Ahora, en este impasse de los ataques militares mientras se recrudece la guerra económica, Teherán retoma con fuerza esta vía y vuelve a amenazar a sus vecinos con seguir escalando la crisis por toda la región.

"Los estadounidenses y otros países deben saber que, en una región en la que nosotros no vendemos petróleo, nadie vende petróleo, y que si nuestra seguridad no está garantizada, ninguna infraestructura estará a salvo", ha dicho el presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, antes de dejar claro que cualquier agresión recibirá una respuesta "dura, precisa y rápida". "Vuelva, y volveremos", ha sintetizado.

De hecho, ha recordado las amenazas vertidas por Donald Trump en su discurso ante la asamblea de la ONU, cuando reiteró que se planteaba "aniquilar" definitivamente Irán, para subrayar una vez más que "la orgullosa nación iraní nunca se retirará ante las amenazas, la retórica o el bloqueo aéreo o comercial".

Respuesta de Qatar

Qatar ha sido el primer país en pronunciarse al respecto. "Cualquier amenaza supone una violación del derecho internacional y la buena vecindad", ha dicho el portavoz del ministerio de Exteriores de uno de los países mediadores.

De hecho, ha recordado que Doha sigue trabajando para que Estados Unidos e Irán puedan avanzar hacia un acuerdo, según Al Jazeera, porque "Qatar no renuncia a la paz".