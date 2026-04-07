Trump intensifica sus amenazas a Irán: “Una civilización entera morirá esta noche”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido este martes su discurso contra Irán con un mensaje publicado en su red social Truth Social en el que advierte de un ataque inminente de gran magnitud.

“Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás”, ha afirmado el mandatario, en referencia a las operaciones que, según sus palabras, podrían dirigirse contra centrales eléctricas e infraestructuras críticas del país persa.

El mensaje se produce en el contexto del ultimátum estadounidense para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial, cuyo plazo expira este mismo martes.

Un momento “clave en la historia”

Trump ha calificado las próximas horas como “uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”, sugiriendo que podría producirse un cambio de gran alcance en Irán.

En su publicación, el presidente también ha aludido a un posible cambio de régimen, señalando que “tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso”, aunque ha reconocido que no desea el escenario más extremo que él mismo describe.

El mandatario combina en su declaración amenazas directas con referencias a un futuro mejor para Irán, afirmando que décadas de “extorsión, corrupción y muerte” podrían llegar a su fin. “Dios bendiga al gran pueblo de Irán”, concluye el mensaje.