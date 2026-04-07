Irán llama a formar “cadenas humanas” para proteger infraestructuras energéticas ante el ultimátum de Trump

Un partidario progubernamental iraní sostiene una bandera iraní durante una manifestación nocturna en una calle.

Las autoridades de Irán han instado a la población a participar en “cadenas humanas” alrededor de instalaciones energéticas como respuesta al ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de la creciente tensión militar en la región.

La iniciativa ha sido promovida por el viceministro de Deportes y Juventud, Alireza Rahimi, quien ha llamado especialmente a jóvenes, artistas y figuras culturales a sumarse a esta acción simbólica. Según ha indicado, las concentraciones comenzarán a las 14.00 horas (hora local) en distintos puntos del país.

Rahimi ha explicado que el objetivo es mostrar rechazo a posibles ataques contra infraestructuras civiles, subrayando que este tipo de acciones “suponen un crimen de guerra”.

Escalada de tensión

El llamamiento llega tras el ultimátum de Trump a Teherán, que expira este martes y en el que exige la apertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tráfico energético mundial.

El mandatario estadounidense ha advertido de que, en caso de no cumplirse sus demandas, Irán podría ser “arrasado en una noche”, mencionando posibles ataques contra puentes, centrales energéticas y nucleares.

Rechazo de Teherán

Las autoridades iraníes han calificado estas exigencias de “irracionales” y “excesivas”, en un momento en el que la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ha elevado la tensión regional y generado preocupación internacional.

Diversos actores internacionales han intensificado los llamamientos al diálogo para frenar la escalada, que ya está teniendo un impacto económico global, especialmente en los mercados energéticos.