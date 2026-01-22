Trump lanza una Junta de Paz para Gaza que va a “expandir”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó oficialmente la Junta de Paz para Gaza, el organismo que liderará Washington para supervisar el alto el fuego en la Franja y garantizar la estabilidad de la zona, asegurando que la institución tendrá “éxito” y que podrá posteriormente expandirse para tener un alcance global. En un acto en el Foro Económico de Davos, el mandatario estadounidense proclamó que la entidad creada por su Administración “va a tener mucho éxito en Gaza”, tras insistir en que la desmilitarización del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, se llevará a cabo. “Si Hamás no cumple lo que prometió, será su fin”, indicó Trump, tras ironizar con que los jóvenes en Gaza “nacen con un rifle en sus manos”.

En este sentido, indicó que la Junta de Paz va a promover la estabilización de todo Oriente Próximo. “Creo que va a suceder, va a poner fin a décadas de sufrimiento, detener generaciones de odio y derramamiento de sangre, y forjar una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región”, señaló. A renglón seguido, Trump apuntó que la entidad puede expandir su alcance y “hacer muchas otras cosas”. “Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos”, dijo, afirmando que la entidad “puede expandirse” a medida que logre sus objetivos en la Franja de Gaza.

En plenas críticas por la intención del magnate estadounidense de que esta entidad sustituya a Naciones Unidas, Trump aclaró desde el estrado del Foro de Davos que la Junta de Paz trabajará “en colaboración con Naciones Unidas”. “Siempre he dicho que Naciones Unidas tienen un enorme potencial, pero no lo han aprovechado”, afirmó.

Sin preocupaciones

Naciones Unidas negó el miércoles estar “preocupada” por el impulso de la todavía “amorfa” Junta de Paz lanzada por Estados Unidos para la Franja de Gaza, ante la posibilidad planteada por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, de que este órgano pueda reemplazar eventualmente a la ONU. El presidente ruso, Vladimir Putin, planteó el miércoles donar mil millones de dólares (850 millones de euros) de los activos rusos congelados en Estados Unidos a la Junta de Paz para la Franja de Gaza, pese a que aún está estudiando la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de participar en ella.

“Incluso ahora, incluso antes de que se resuelva nuestra participación en la composición y el trabajo de la Junta de Paz, dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, podríamos enviar mil millones de dólares de los activos rusos congelados bajo la anterior Administración estadounidense a la Junta de Paz”, declaró.