Trump le pide a Putin por teléfono que ponga fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este martes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que ponga fin "lo antes posible" a la guerra de Ucrania, durante una conversación telefónica de aproximadamente una hora en la que ambos mandatarios abordaron también la posibilidad de restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Así lo ha explicado el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, quien ha señalado que Trump y Putin analizaron las recientes reuniones mantenidas por los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff en Moscú y Kyiv. Según Moscú, ambos presidentes valoraron estos contactos como un "signo positivo".

Putin trasladó además a Trump su posición sobre las condiciones necesarias para terminar la guerra. Las exigencias rusas incluyen cesiones territoriales por parte de Ucrania y la retirada completa de las tropas ucranianas de la región oriental de Donetsk, planteamientos que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no ha aceptado.

Trump pone el foco en recuperar las relaciones con Rusia

Según la versión ofrecida por el Kremlin, el mandatario estadounidense incidió durante la conversación en los beneficios que tendría una resolución rápida del conflicto para las relaciones entre Washington y Moscú.

"Trump hizo especial hincapié en la conveniencia de poner fin al conflicto lo antes posible", ha asegurado Ushakov, quien sostiene que este escenario abriría unas perspectivas "impresionantes y de gran alcance" para recuperar plenamente las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

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El asesor ruso ha añadido que Trump considera que una normalización tendría importantes beneficios comerciales y económicos para ambas potencias y que Putin habría respaldado este planteamiento.

La llamada se produjo coincidiendo con el final de la tregua de tres días sobre Kyiv decretada durante la visita de los emisarios estadounidenses a Moscú. Rusia ha retomado este martes los ataques aéreos contra la capital ucraniana.

Las autoridades ucranianas han informado de tres muertos y numerosos daños materiales, mientras Rusia ha denunciado la muerte de seis civiles como consecuencia de ataques ucranianos con drones.

El Ministerio de Defensa ruso ha calificado su ofensiva contra Kyiv de "masiva" y sostiene que los objetivos atacados estaban relacionados con la producción y almacenamiento de drones y misiles de crucero, así como con instalaciones logísticas y de transporte militar.

Por su parte, el alcalde de Kyiv, Vitali Klichkó, ha informado de daños en al menos 14 edificios de gran altura, además de una residencia de estudiantes, un colegio, una clínica y varios almacenes. Otro ataque contra las instalaciones de un canal de televisión ucraniano dejó cinco heridos, según Zelenski.

El presidente de Ucrania ha acusado a Rusia de intentar provocar "el mayor daño posible a las vidas humanas" mediante un ataque combinado con misiles balísticos, misiles de crucero y drones.

La tregua había comenzado el sábado y concluyó en la medianoche del lunes al martes. Durante ese periodo, Putin recibió en Moscú a Kushner y Witkoff, mientras que Zelenski se reunió posteriormente con los enviados estadounidenses en Kyiv junto a representantes de Francia, Reino Unido y Alemania.