Trump nombra al ultra Stephen Miller jefe de gabinete de la Casa Blanca tras el revés electoral

El recién nombrado jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha manifestado su respaldo incondicional al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a los riesgos personales que afirma haber afrontado por defenderlo, reivindicando además el papel del mandatario en la transformación política del país durante su primera comparecencia pública tras asumir el cargo.

"Es el honor de mi vida ser el jefe de Gabinete del presidente Trump, y le juro a usted y le prometo, señor presidente, mi lealtad absoluta, mi compromiso inquebrantable y mi devoción total a su éxito y al éxito de este país", proclamó el dirigente.

Miller recordó que acompaña al mandatario desde 2015, cuando inició su primera campaña presidencial, una etapa que calificó como "el privilegio de toda una vida". En su intervención, el estratega ultranacionalista atribuyó a Trump el mérito de haber evitado el deterioro de las Fuerzas Armadas, la economía y la seguridad fronteriza, además de blindar a la nación frente a amenazas internas y externas.

"Este hombre salvó a América", aseveró antes de recalcar que, sin su liderazgo, Estados Unidos habría perdido los pilares del sueño americano. En esa misma línea, ensalzó la refundación del Partido Republicano, al que situó en una posición de mayor fortaleza, resistencia y respaldo popular.

El nuevo responsable del gabinete remarcó además el coste personal asumido por el mandatario, recordando que sufrió un disparo y afrontó el riesgo de penas de prisión. "Necesitamos estar al lado del hombre que ha estado a nuestro lado", reclamó.

La comparecencia supone el debut formal de Miller, uno de los principales ideólogos del movimiento MAGA, al frente del equipo de la Casa Blanca tras la destitución este viernes de la anterior jefa de gabinete, Susie Wiles. La salida se ejecutó días después del tropiezo de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, desencadenando el rechazo del nuevo liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes por la deriva radical del Ejecutivo.