José María Naharro-Calderón:"Trump ha sido barrido en estas elecciones" tras la victoria demócrata

La victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos supone "un importante revés político para Donald Trump", que pierde la mayoría parlamentaria con la que había podido impulsar su agenda con menos obstáculos. Así lo considera José María Naharro-Calderón, catedrático de Literatura Española, Culturas Ibéricas y Estudios del Exilio de la Universidad de Maryland, quien interpreta el resultado como un claro voto de castigo a la gestión del presidente republicano.

"Este señor, cuyo nombre no quiero ni acordarme ni pronunciar, en todo caso el señor Triunfo, ha sido barrido en estas elecciones", afirmó Naharro-Calderón al analizar los resultados electorales. En declaraciones a La Región Internacional, sostiene que el descontento de los ciudadanos responde principalmente al deterioro de su situación económica.

A su juicio, Trump no ha cumplido las promesas económicas con las que llegó al poder. "Sus políticas que prometieron bajar la inflación y mejorar la economía de los bolsillos de los norteamericanos, al contrario, lo único que ha hecho ha sido aumentar el monto de su patrimonio, empeorar la situación económica de muchísima gente", señaló.

Naharro-Calderón explicó que existen dos cuestiones especialmente sensibles para los votantes estadounidenses: el precio de la gasolina y el coste de la cesta de la compra. "Hay dos cosas que los estadounidenses no toleran. Uno es el precio de la gasolina y otro es el precio del supermercado", indicó.El catedrático apuntó que el encarecimiento de los combustibles y de los alimentos ha agravado la situación económica de numerosos hogares y consideró que ese malestar termina pasando factura electoral a cualquier Gobierno.

Trump pierde margen político, pero conserva poder ejecutivo

Sobre las consecuencias institucionales de la derrota republicana, Naharro-Calderón advirtió de que el presidente seguirá disponiendo de importantes atribuciones, especialmente en política exterior, pese a la pérdida de capacidad para impulsar su programa legislativo. "El presidente todavía tiene bastante poder ejecutivo, sobre todo a niveles de política exterior", explicó.

También mostró sus dudas sobre la reacción de Trump ante el nuevo escenario político. Aunque el mandatario ha reconocido el resultado y ha felicitado a los demócratas por su victoria, Naharro-Calderón considera que su personalidad hace difícil anticipar cómo actuará durante los próximos dos años. "Viendo la personalidad de este señor dudo mucho que se mantenga en esa línea, que sería de un perfil bajo", afirmó.

En su opinión, el resultado abre una etapa de incertidumbre política en la que el Partido Demócrata también tendrá que definir cómo ejercer la oposición y articular una estrategia común.

Y es que según destaca, el triunfo demócrata no responde necesariamente a un respaldo unificado a un programa político concreto, sino a una movilización electoral contra la Administración Trump y a la aparición de nuevos perfiles dentro de la formación. "El Partido Demócrata ha ganado en contra de, pero no necesariamente a favor de, políticas unificadas".

En este sentido, apela a la diversidad de candidaturas que han conseguido imponerse, incluso al margen de las estructuras tradicionales del partido. Para el catedrático, este fenómeno refleja un cambio de tendencia y la incorporación de nuevas generaciones y sensibilidades políticas a la formación.

También mencionó el crecimiento de los sectores socialdemócratas y demócrata-socialistas, cuya presencia considera relevante para entender el debate interno que se abrirá en los próximos meses. A su juicio, la victoria demócrata también evidencia los errores cometidos por el partido en las anteriores elecciones presidenciales de 2024, especialmente por mantener durante demasiado tiempo la candidatura de Joe Biden y por no desarrollar una alternativa suficientemente definida en torno a Kamala Harris. "Aquí hay nueva sangre y movilización de la base electoral", resumió.

John Ossoff, una posible figura presidencial

Entre los nombres que podrían protagonizar la nueva etapa demócrata, Naharro-Calderón señaló especialmente al senador John Ossoff, cuya victoria en Georgia considera uno de los acontecimientos más significativos de estos comicios, dada la capacidad de Ossoff para proyectar un mensaje de alcance nacional y su discurso de moderación, que, según explicó, le recordó a la retórica del expresidente Barack Obama. "Yo escuché muy atentamente el discurso que dio a sus seguidores, y lo hizo con una moderación extremadamente pensada, con un lenguaje que claramente, sin declararlo, se planteaba como candidato a la presidencia", afirmó.

El profesor valoró también que el senador abordara cuestiones que van más allá de la política interna de Georgia y ofreciera una visión global sobre el futuro de Estados Unidos."Con una retórica que me recordaba a la de Obama", añadió, al destacar sus frases breves, su capacidad de comunicación y su discurso sobre la reconstrucción del país."Podría convertirse en una figura capaz de reunir las distintas sensibilidades que conviven actualmente dentro del Partido Demócrata", indicó.

Sobre la participación ciudadana y la incorporación de nuevos votantes, el profesor aseguró haber observado un fenómeno que considera especialmente significativo: personas que se inscribían por primera vez para votar. "Yo vi gente que, por primera vez, en el lugar de voto, se inscribía para votar. Eso es muy extraño", comentó.

A su juicio, esta movilización constituye uno de los elementos más esperanzadores de los recientes procesos electorales y refleja una mayor implicación de sectores de la ciudadanía en la vida política.