El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que ponga fin a las agresiones militares contra territorios europeos, al considerar que estas acciones dificultan las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. El mandatario estadounidense ha asegurado que ya trasladó esta petición al líder del Kremlin durante la cumbre celebrada la semana pasada en Shenzhen, en el sur de China.

Trump ha explicado que dedicó "mucho tiempo" durante su encuentro con Putin a abordar las denuncias de los países vecinos de Ucrania sobre la aparición de drones y proyectiles rusos en sus espacios aéreos.

Según el presidente estadounidense, estos episodios perjudican las conversaciones diplomáticas y el fin de estas amenazas podría facilitar un rápido entendimiento entre Rusia y Ucrania.

Trump ve una posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania

El jefe de la Casa Blanca mantiene su convencimiento de que existe "una seria posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz" entre Kiev y Moscú para poner fin a la guerra. Trump ha vuelto a describir el conflicto como un "baño de sangre que está costando las vidas de miles de personas al mes", insistiendo en la necesidad de avanzar hacia una solución negociada. "Me gustaría ver que el presidente Putin pone fin a todas las agresiones militares contra territorios de toda Europa", ha recalcado el mandatario estadounidense.

"Sería un gran tributo para todos", ha añadido en unos comentarios publicados este jueves en sus redes sociales.

Reunión de Trump con el secretario general de la OTAN

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen después de que este miércoles mantuviese una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Durante el encuentro, ambos abordaron la situación de la guerra de Ucrania y la importancia de que Rusia evite cualquier acción que pueda ampliar el conflicto. La reunión se celebró después de que Rutte, ex primer ministro de Países Bajos, defendiese la gestión de Trump en relación con la guerra.

El presidente estadounidense insiste así en su llamamiento a Putin para que detenga las acciones militares contra otros territorios europeos, convencido de que reducir estas tensiones puede favorecer las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.