"Me gustaría ver que el presidente Putin pone fin a todas las agresiones militares contra territorios de toda Europa". Desde la óptica de Donald Trump, la constante entrada de drones y proyectiles procedentes de Rusia en el espacio aéreo de países próximos a Ucrania no está sino entorpeciendo las negociaciones y dificultando un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Después de que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, alertase de que las verdaderas intenciones del Kremlin trascienden Ucrania, el presidente de Estados Unidos ha apelado a su "amigo" Putin, como se ha referido a él en varias ocasiones, para insistir en que la postura de Rusia no contribuye a lograr la paz en el flanco oriental de Europa.

De hecho, ha desvelado que así se lo trasladó al propio Putin durante la reunión que mantuvieron en China la semana pasada, aunque no ha ocultado que tuvo que dedicar "mucho tiempo" a hacerle entender la situación al mandatario ruso.

Esta revelación llega un día después del encuentro entre Trump y el secretario general de la OTAN, en el que ambos trataron "la importancia de que Rusia evite cualquier acción" que haga crecer la guerra en Ucrania, y pocas horas después de que su yerno, Jared Kushner, que ejerce como enviado especial de Estados Unidos para distintos conflictos, se deshiciese en elogios sobre Putin.

"Un gran maestro de la política" o "una figura histórica" son algunas de las opiniones que ha vertido en una entrevista para el gigante editorial Axel Springer, al tiempo que ha culpado a Ucrania de entorpecer las negociaciones con un supuesto ataque a una de las residencias oficiales de Putin en 2025 y ha cuestionado la utilidad de la presencia europea en las negociaciones de paz.