Las acciones vinculadas con la IA se resienten en Bolsa

Las advertencias sobre los riesgos del vertiginoso avance de la inteligencia artificial comienzan a trasladarse a los mercados. Con los directivos de las principales tecnológicas apostando por ralentizar el desarrollo de los modelos avanzados, las acciones de compañías vinculadas a la IA en todo el mundo comienzan a sufrir caídas en Bolsa, lastradas por las dudas sobre el futuro inmediato del negocio.

En Asia se ha observado con claridad. Samsung Electronics y SK Hynix, gigantes de los semiconductores de Corea del Sur, se han dejado un 4% y un 6,3% en esta jornada, lo que ha arrastrado al rojo al índice tecnológico de Seúl. Mientras, en Tokio, el mayor damnificado ha sido Softbank (-10,72%), a la vista de su importante participación en OpenAI, pero también el fabricante de memorias Kioxia (-6,37%), la multinacional química Resonac (-5,98%) y la tecnológica Fujikura (-2,97%). En paralelo, el parqué de Taipéi ha visto retroceder valores como la chipera TSMC (-1,24%), la electrónica Foxconn (-3,90%) y la firma de procesadores MediaTek (-0,55%).

En Europa, por su parte, el fabricante neerlandés de maquinaria para semiconductores ASML Holding cedía casi un 6%, mientras las finlandesa Nokia (-8%) y la alemana Siemens (-2%) también cotizaron hoy en negativo, al igual que le ha sucedido al STOXX Europe 600 Technology, el índice que mide la tecnología europea: se deja hoy un 2,12%.

Por el momento, en Estados Unidos los datos también reflejan la incertidumbre. Nvidia, el gigante de los chips que es, a su vez, la mayor empresa del mundo por cotización, marcaba un descenso del 2,5% en las negociaciones previas a la apertura de Wall Street. Otras compañías vinculadas a los semiconductores registran números rojos a esta hora —Intel (-6%), Micron (-5,31%), Qualcomm (-4,5%), Oracle (-3,85%) y Broadcom (-3,25%)—, lo que hunde en aproximadamente medio punto al Nasdaq 100 —el índice que agrupa a las cien mayores tecnológicas de EEUU—.

Frenar la IA

En los últimos días, los altos ejecutivos de los principales desarrolladores de IA han coincidido en que el avance de esta tecnología conlleva grandes riesgos para la humanidad y que su ritmo de desarrollo debería ajustarse.

A la vista de los últimos incidentes de seguridad con la IA, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, ha abogado por pisar el freno del desarrollo para analizar correctamente los siguientes pasos. "Si este ritmo no se controla, podría superar nuestra capacidad de comprender y controlar estos sistemas", ha advertido, con Sam Altman, CEO de OpenAI, y Elon Musk, el fundador y consejero delegado de SpaceX, en la misma línea.

Donde no comparten esta lectura es en China, como tampoco en la Casa Blanca. "La incitación al miedo, la confrontación y la competencia feroz solo perturbarán el proceso de gobernanza global de la IA, lo cual no beneficia a nadie", ha declarado un portavoz de Exteriores del gigante asiático, mientras Donald Trump ha reprochado a los directivos de las tecnológicas que "saquen a relucir cosas que no van a suceder". "Quien gana en la IA, gana", ha declarado, partidario de que su país continúe en la carrera de la IA aunque se introduzcan ciertas "salvaguardas".