Trump vuelve a cargar contra Israel por la ofensiva en Beirut

Las principales autoridades de los países miembro posan para una foto en la Cumbre del G7.

Preguntado sobre el escenario de que Israel descarrile el acuerdo alcanzado con Irán ante su intención de no retirarse de Líbano, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que el pacto sobrevivirá ya que la guerra en Líbano es una cuestión “menor” en comparación con el conflicto con Irán.

En declaraciones junto al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, en los márgenes de la cumbre del G7, que se celebra en Évian, Francia, Trump afirmó: “Tenemos ese pequeño problema que siempre vuelve a aparecer, y es Hezbolá”, reconoció sobre el grupo milicia chií apoyado por Irán y que Israel combate en el sur del país vecino, argumento principal que usa para mantener su campaña militar.

En todo caso, insistió en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debe actuar con “más responsabilidad respecto a Líbano”, afeando que el Ejército israelí lleva “demasiado tiempo” combatiendo a Hezbolá.

“Israel lleva demasiado tiempo luchando contra Hezbolá y está muriendo demasiada gente. No hace falta derribar un edificio de apartamentos cada vez que buscas a alguien, porque hay muchas personas en esos edificios y no todas pertenecen a Hezbolá, eso se lo puedo asegurar”, indicó, cuestionando la estrategia militar israelí en el país vecino, en particular los ataques contra Beirut tan solo horas antes del acuerdo entre Washington y Teherán.

“No fue en la zona sur; fue en Beirut. No me gustó nada y se lo hice saber. No me gustó en absoluto. No me gustó que lanzara un ataque por algo muy menor relacionado con algunos drones que fueron lanzados. Vi ese ataque, fue algo brutal, fue demasiado”, dijo.

“Gran y eficaz relación”

Si bien descartó problemas con Netanyahu, insistió en que ambos mantienen una “gran y eficaz relación”. “Sin nosotros, sin Estados Unidos, no existiría Israel. Sin mí, no existiría Israel, porque ningún otro presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo hice”, expuso.

De todos modos, el líder norteamericano volvió a pedir moderación a Israel de cara a su campaña en Líbano, con vistas a mantener el acuerdo alcanzado con Teherán. “He tenido una gran relación con Bibi, pero ahora Bibi tiene que actuar con más responsabilidad respecto a Líbano”, destacó.

Por otra parte, Trump indicó que el acuerdo cerrado con Irán “debería tener éxito”, subrayando que tras la firma prevista para el viernes se pasará a una segunda etapa que “en realidad será más fácil”, en relación a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

“Lo que merece atención, lo único que realmente me importa es que Irán nunca tendrá un arma nuclear”, subrayó el jefe de la Casa Blanca para insistir en que esto queda reflejado en el acuerdo de “forma clara y contundente”. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró que uno de los puntos fundamentales del acuerdo provisional de paz establece que tanto Washington como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) van a “ayudar a Teherán a destruir” sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Irán recuerda que las tropas en Líbano violan el pacto con EEUU

El Gobierno de Irán anunció que la guerra con Estados Unidos e Israel finalizó “oficialmente” ayer, una vez finalizado el acuerdo con Washington, antes de insistir en que cualquier ataque israelí y el mantenimiento de sus tropas en territorio de Líbano suponen una violación del memorando de entendimiento.

“La guerra terminó oficialmente ayer por la mañana (en referencia al lunes) en todos los frentes”, dijo el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, tal y como recogió la cadena de televisión pública iraní, IRIB. “Todo ataque israelí contra Líbano es una violación de estos entendimientos”, señaló.

“Desde nuestro punto de vista, las dos partes en este compromiso son Estados Unidos e Israel, por una parte, e Irán y Hezbolá, por la otra”, argumentó. “El fin de la guerra en Líbano es una parte inseparable (del acuerdo)”, sostuvo, al tiempo que reiteró que “la guerra no termina sin que Israel se retire de los territorios libaneses que ha ocupado”, según la agencia de noticias Mehr. Araqchi hizo hincapié en que “la guerra debe terminar en todos los frentes, incluido Líbano”.

Por su parte, el jefe del Ejército de Irán, Amir Hatami, reiteró ayer que “el enemigo buscaba la rendición de Irán, la destrucción de la República Islámica e incluso cambiar el mapa del país, pero ninguno de estos objetivos se logró y, finalmente, buscaron un alto el fuego”.

“El proceso de colapso del régimen sionista ha ganado impulso tras la Tercera Guerra Impuesta”, dijo.