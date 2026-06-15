El FMI apela a la prudencia ante un posible recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo

El Fondo Monetario Internacional ha dado la bienvenida al acuerdo provisional de paz entre Irán y Estados Unidos, aunque mantiene su alerta por la traslación de los efectos de la crisis energética a las economías nacionales, bajo los conocidos efectos de segunda ronda, ante unos acontecimientos todavía inciertos y ante un posible recrudecimiento del conflicto.

"Si el conflicto se intensifica, esto representa un claro riesgo para el crecimiento global", ha advertido la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el blog de la institución, después de plantear que "la recuperación del suministro llevará tiempo" debido a los importantes daños en la infraestructura energética en la región del golfo Pérsico.

Así las cosas, en este escenario de incertidumbre, Georgieva ha pedido "disciplina y agilidad" a los responsables políticos y monetarios para controlar la inflación y preservar el equilibrio fiscal con medidas específicas y temporales que no pongan en peligro las finanzas públicas.

Por su parte, después de aplaudir cómo la economía mundial "está resistiendo" estos meses de bloqueo del estrecho de Ormuz, con lo que implica específicamente para el comercio energético mundial, ha enfatizado que "el FMI se mantiene en alerta máxima" a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos.

Caída del petróleo y el gas natural

Frente a esta reacción comedida del FMI, los mercados han reaccionado al acuerdo que, previsiblemente, se firmará presencialmente el próximo viernes, con más entusiasmo.

Así, el petróleo ha rozado el 5% de caída en lo que atañe al Brent, de referencia en Europa, que se sitúa en 83,1 dólares por barril. En cuanto al precio del crudo en Estados Unidos, tras bajar más de un 5% se coloca en 80,5 dólares. Con todo, el día antes de que Estados Unidos e Israel irrumpieran en Irán, el petróleo se situaba en 72 dólares el barril.

En cuanto al gas natural, el contrato TTF negociado en Países Bajos se ha hundido hoy un 9% como respuesta a los acontecimientos en Oriente Próximo, hasta los 42,51 euros por megavatio hora.

Subida de las bolsas

En cambio, las bolsas han reaccionado de manera alcista. En Wall Street, el S&P500 marca un incremento cercano al 2% a esta hora, mientras el Nasdaq crece alrededor de un 3% y el Dow Jones de Industriales se eleva por encima del 1,3%.

Si bien no han alcanzado esos porcentajes, los principales mercados europeos —salvo Londres, que ha caído casi un 0,4%— también han cerrado en positivo: París ha subido un 0,4%, Frankfurt ha mejorado en un 1,05%, Milán ha repuntado más de un 0,6% y en Madrid el Ibex 35 ha cerrado la sesión rebasando los 19.000 enteros por primera vez en casi 35 años de historia.

Por su parte, las principales bolsas asiáticas, las de Tokio y Seúl, han cerrado con subidas del entorno del 5%. En el caso del Nikkei 225, principal índice japonés, el selectivo ha despedido la sesión con un alza del 4,99% y un récord de 69.317,50 puntos; mientras que el índice Kospi norcoreano ha concluido la jornada con una subida del 5,2% para cerrar en 8.545,98 puntos.