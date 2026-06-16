Trump reitera que Irán no podrá hacerse con armas nucleares o "se desatará el infierno"
Oriente Próximo
Reivindica que sin él "no existiría Israel" para exigir "responsabilidad" a Netanyahu: "No hace falta derribar un edificio de apartamentos cada vez que buscas a alguien, porque hay muchas personas en esos edificios y no todas pertenecen a Hezbolá"
A falta de tres días para el acto de firma, en Suiza, del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el presidente Trump ha vuelto a la carga al afirmar que el texto acordado entre Washington y Teherán deja negro sobre blanco que la república islámica no podrá hacerse con armas nucleares ni a través de su fabricación ni de su adquisición, porque, de lo contrario, "se desatará el infierno sobre ellos".
"Las consecuencias serían increíbles", ha vuelto a amenazar el inquilino de la Casa Blanca a su llegada a la cumbre del G-7, al tiempo que ha reivindicado haber obtenido un acuerdo "justo y bueno" para su país, que no implica inversiones ni pagos a Irán, al contrario de lo que han manifestado las autoridades de la república centroasiática.
El mismo día en que el estrecho de Ormuz experimenta ya los primeros signos de reapertura, con el paso de varios buques iraníes, Trump se ha felicitado por haber alcanzado ese pacto tras casi cuatro meses de conflictos en Oriente Próximo.
Lo que ha dejado de lado son las cuestiones relativas a la política interior de Irán, a pesar de que en un primer momento relacionó su irrupción militar en Irán de la mano de Israel con la necesidad de derrocar a los ayatolás. "Nunca me ha importado el cambio de régimen, nunca ha formado parte de esto", ha asegurado, aunque ha señalado que de facto ya se ha producido, tras el asesinato de buena parte de la cúpula política y militar en los bombardeos.
De hecho, ha sostenido que las nuevas autoridades iraníes con las que está tratando Washington son "personas muy racionales" con las que ha sido "agradable" negociar. "Creo que son más inteligentes que el primer y el segundo grupo [de dirigentes fallecidos]. No están radicalizados, están buscando ayudar a su país", ha resumido.
Por último, en lo que atañe a los ataques de Israel sobre Líbano, que prosiguen pese al acuerdo, ha vuelto a mostrar su malestar con Netanyahu. "No hace falta derribar un edificio de apartamentos cada vez que buscas a alguien, porque hay muchas personas en esos edificios y no todas pertenecen a Hezbolá, eso se lo puedo asegurar", ha cuestionado así la estrategia militar del país hebreo.
Y tras asegurar que sin él "no existiría Israel", ha vuelto a pedir moderación al primer ministro de Israel: "He tenido una gran relación con Bibi, pero ahora Bibi tiene que actuar con más responsabilidad respecto a Líbano".
Eso sí, después de afearle su "brutal ataque" contra Beirut —"fue demasiado", comentó—, Trump ha apostado por que el pacto sobrevivirá a la tensión introducida en Israel, ya que la guerra en Líbano es una cuestión "menor" en comparación con el conflicto con Irán.
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