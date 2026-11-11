Ucrania ataca un puerto petrolero ruso en plena negociación de paz y deja tres heridos

La guerra entre Rusia y Ucrania vuelve a intensificarse sobre el terreno mientras ambas delegaciones buscan una salida negociada al conflicto. Ucrania atacó durante la pasada noche el puerto ruso de Ust-Lugá, situado en el golfo de Finlandia, en la región de Leningrado, en un bombardeo que provocó un incendio en las instalaciones portuarias y dejó tres trabajadores heridos. El ataque se produjo horas antes de que comenzase la segunda jornada de negociaciones entre Moscú, Kiev y Estados Unidos en Abu Dabi.

El gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, informó de que las defensas rusas derribaron alrededor de 150 drones ucranianos durante la noche. Según su versión, varios aparatos alcanzaron la zona portuaria de Ust-Lugá y provocaron un incendio. Los tres empleados heridos se encuentran fuera de peligro. Además, el impacto obligó a realizar una desconexión de emergencia en la estación transformadora de la localidad.

El ataque también tuvo consecuencias en el tráfico aéreo de la zona. El aeropuerto internacional de Púlkovo, en San Petersburgo, suspendió temporalmente sus operaciones, lo que provocó retrasos y desvíos de vuelos hacia Helsinki.

El impacto del ataque ha trascendido las fronteras rusas. Finlandia cerró temporalmente durante algo más de cinco horas el tráfico aéreo y marítimo en el sureste del país, en la zona oriental del golfo de Finlandia, como medida preventiva ante la presencia de drones. Las restricciones se levantaron a primera hora de la mañana. También se activaron alertas por posibles amenazas aéreas en Estonia, Letonia y Lituania, y despegaron cazas de la OTAN.

La ofensiva ucraniana también alcanzó durante la noche la región rusa de Smolensk. Según informó su gobernador, Vasili Anojin, las defensas derribaron 37 drones y los fragmentos de uno de ellos impactaron contra un edificio residencial en la ciudad de Yártsevo. El incendio provocado por el impacto causó la muerte de dos civiles.

Segundo día de negociaciones en Abu Dabi

Mientras se producían los ataques, las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos retomaban este miércoles los contactos en Abu Dabi para intentar avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a la guerra. Se trata de la primera reunión directa entre los dos países enfrentados en nueve meses, con Washington como mediador. Las conversaciones comenzaron el martes y está previsto que concluyan durante esta jornada.

El jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov, confirmó el inicio de esta segunda sesión y anunció que, después del encuentro trilateral con estadounidenses y rusos, los representantes de Kiev mantendrían una reunión separada con sus socios europeos. Entre los asuntos abordados figuran las garantías de seguridad para Ucrania, un posible intercambio de prisioneros —que podría alcanzar los 1.000 o incluso 1.500 cautivos por cada bando, según Volodímir Zelenski— y la posibilidad de establecer treguas parciales o un alto el fuego.

Los ataques tampoco han cesado en territorio ucraniano. El primer ministro, Serguí Koretski, denunció que Rusia golpeó durante las últimas noches seis grandes subestaciones eléctricas en las regiones de Vínitsia, Kirovograd, Zhitómir y Cherkasi, además de varias líneas de alta tensión. Estos ataques afectan a la red de distribución eléctrica y pueden comprometer también el suministro de agua y otros servicios básicos.

De este modo, las conversaciones diplomáticas avanzan en paralelo a una nueva noche de ataques con drones y daños en infraestructuras estratégicas, sin que por el momento se haya anunciado un acuerdo que permita detener las hostilidades.