Vídeo | Ucrania despliega robots kamikaze tras las líneas rusas en la inédita 'operación Vivaldi': causa 3.000 bajas enemigas

Las fuerzas armadas de Ucrania han llevado a cabo la 'operación Vivaldi', un dispositivo pionero ejecutado por primera vez esta semana por el Tercer Cuerpo de Ejército en el que se han desplegado vehículos terrestres no tripulados a 10 kilómetros de profundidad tras las líneas defensivas de Rusia.

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Según informaron las autoridades de Kiev, la incursión por sorpresa fue registrada por las cámaras integradas en los propios dispositivos y se saldó con un balance de 3.000 soldados rusos muertos o heridos.

"Por primera vez en el mundo, durante la 'operación Vivaldi', los ocupantes fueron atacados por 'Grifos'", declaró 'Makar', comandante de la unidad de sistemas robóticos terrestres NSI-13 de la 3ª Brigada de Asalto Independiente de Ucrania, integrada en el Tercer Cuerpo de Ejército.

Avance tecnológico en la retaguardia enemiga

Tal como detalló el mando militar en manifestaciones recogidas por el 'Daily Mail', los drones bombarderos pesados conocidos como 'Grifos' "lanzaron robots terrestres kamikaze a más de 10 kilómetros de profundidad en las zonas de retaguardia enemigas". En este sentido, 'Makar' subrayó que "las cámaras robóticas captaron el avance tecnológico justo donde el enemigo menos lo esperaba".

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Desde el inicio de la invasión a gran escala desencadenada por Moscú hace más de cuatro años, Ucrania se ha consolidado como un referente internacional en tecnología de drones militares, utilizando aeronaves no tripuladas de largo alcance y fabricación propia junto con misiles para golpear objetivos estratégicos en el interior del territorio ruso.