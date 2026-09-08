Ucrania podrá comprar fuera de la UE componentes Patriot

La Unión Europea acordó levantar la cláusula de preferencia europea del préstamo de 90.000 millones de euros concedido a Ucrania para que Kiev pueda adquirir en terceros países productos esenciales para sus sistemas de defensa aérea Patriot, según anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La decisión permitirá que el próximo desembolso, de 3.200 millones de euros, pueda destinarse también a estas adquisiciones, según explicó Von der Leyen. La presidenta de la Comisión afirmó que la medida permitirá a Ucrania proteger mejor su espacio aéreo frente a los ataques rusos.

El acuerdo fue adoptado tras consultar a un grupo de expertos integrado por representantes de los Estados miembro, el Ejecutivo comunitario, el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Agenda Europea de Defensa. Von der Leyen recordó que ya se habían desembolsado 8.400 millones de euros del préstamo, incluidos fondos destinados a defensa aérea. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló que los aliados habían asignado durante el último año más de 10.000 millones de dólares a la iniciativa PURL y a las ventas militares estadounidenses para Kiev. Hasta ahora, el préstamo establecía que los productos de defensa debían adquirirse en la UE, Ucrania o el Espacio Económico Europeo, aunque contemplaba excepciones para entregas urgentes de material no disponible.

Mientras, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Elbridge Colby, pidió ayer a los aliados europeos de la OTAN que se preparasen para un “conflicto prolongado” en Ucrania y mantuviesen su apoyo militar a Kiev durante los próximos “meses y años”.

Durante una sesión abierta del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, celebrada de forma telemática, Colby advirtió de que Rusia estaba reconstituyendo sus fuerzas y su capacidad industrial de defensa. “No podemos predecir cuándo terminará esta trágica guerra”, señaló.

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El representante del Pentágono pidió a los aliados que fueran “realistas” pese a los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, para alcanzar una “paz duradera”. También reclamó que se preparasen para “otras contingencias plausibles”.

Colby consideró que Europa debe mantener su apoyo a Ucrania y acelerar su rearme; y, cuando fuera necesario, aumentar la ayuda a través de la iniciativa PURL, mediante la que países europeos adquieren armamento estadounidense para la defensa de Ucrania.