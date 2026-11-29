El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, abordaron ayer los avances necesarios para establecer un Tribunal Especial encargado de juzgar el crimen de agresión cometido contra Ucrania y los mecanismos para garantizar la reparación de los daños causados por la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

Durante el encuentro, Zelenski agradeció a Berset su visita y su asistencia a los actos de homenaje a las víctimas del Holodomor, la gran hambruna que sufrió el pueblo ucraniano entre 1932 y 1933 y por la que, según lamentó, Rusia nunca ha respondido ante la Justicia.

El mandatario ucraniano advirtió de que dejar impunes este tipo de crímenes alienta nuevas agresiones e insistió en que Moscú debe rendir cuentas por una guerra que, en su opinión, inició y no tiene intención de terminar.

En este contexto, destacó la ratificación esta semana por parte de Ucrania del Acuerdo Parcial Ampliado relativo al Comité de Gestión del futuro Tribunal Especial, un paso que permitirá avanzar en su puesta en funcionamiento y garantizar su operatividad.

“Esto es de vital importancia: debe prevalecer la justicia”, afirmó Zelenski, quien reclamó la implicación personal de Berset y subrayó que sería “extremadamente difícil” avanzar en esta iniciativa sin su colaboración y la de su equipo. También instó a los socios internacionales de Kiev a sumarse al proyecto.

Zelenski defendió que la rendición de cuentas debe ocupar un lugar central en cualquier solución al conflicto, junto con las garantías de seguridad, una paz duradera, la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y la reconstrucción del país. “Pero tampoco debemos olvidar la rendición de cuentas. Esto es sumamente importante”, recalcó. Ambos dirigentes examinaron además la creación de un Mecanismo Internacional de Compensación y las posibles vías para financiar el futuro fondo destinado a indemnizar los daños, cuya financiación deberá recaer principalmente en Rusia.

Por su parte, Berset reiteró el compromiso del Consejo de Europa con la exigencia de responsabilidades a Moscú y recordó los avances judiciales contra Rusia, incluidas las sentencias dictadas el año pasado en procedimientos interestatales y la puesta en marcha del Registro de Daños. El secretario general insistió en que la impunidad frente a las agresiones tiene consecuencias y defendió la necesidad de mantener un marco internacional de rendición de cuentas. También subrayó que la implicación de todos los Estados miembros del Consejo de Europa será determinante.

“Ucrania es, y seguirá siendo, parte de la familia europea”, afirmó Berset, quien situó el fortalecimiento de la transparencia entre las prioridades de la organización en el país.