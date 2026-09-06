La ultraderecha arrasa en Sajonia-Anhalt y queda a las puertas de gobernar por primera vez en Alemania

La ultraderecha alemana ha logrado una victoria arrolladora en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt. Los primeros sondeos a pie de urna difundidos este domingo sitúan a Alternativa para Alemania (AfD) entre el 44% y el 44,5% de los votos, más del doble del resultado obtenido por la formación en los comicios de 2021.

El resultado deja a la AfD a las puertas de la mayoría absoluta y abre la posibilidad de que la formación ultraderechista pueda acceder por primera vez a un Gobierno regional en Alemania.

Según la proyección de ARD, la AfD obtendría 39 escaños, tres menos de los 42 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. La CDU, actualmente al frente del Gobierno regional, quedaría en segunda posición con el 18,5% de los apoyos.

Por detrás se situarían Die Linke, con un 9,4%; Los Verdes, con un 8,9%, y el SPD, con un 8,2%. La entrada del partido BSW, liderado por Sahra Wagenknecht, queda todavía en el aire al situarse alrededor del 5% necesario para conseguir representación parlamentaria.

El sondeo de ZDF ofrece un escenario similar. Sitúa a la AfD en el 44,1%, a la CDU en el 18,5% y mantiene abierta la batalla por los últimos escaños. En esta estimación, la AfD se quedaría a apenas un diputado de la mayoría absoluta si BSW no logra superar la barrera electoral.

Un resultado histórico para la ultraderecha

De confirmarse estos resultados, Alemania podría asistir al primer Gobierno regional encabezado por una fuerza situada a la derecha de la CDU-CSU desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El avance de la AfD supone además un importante desafío para el denominado cordón sanitario que las principales fuerzas alemanas mantienen frente a la formación ultraderechista. Una eventual llegada al poder regional tendría también repercusiones sobre el Gobierno del canciller Friedrich Merz y podría reforzar las aspiraciones de la AfD de cara a futuros comicios nacionales.

La formación ya partía como favorita en Sajonia-Anhalt. Los sondeos previos a las elecciones le otorgaban alrededor del 40% de intención de voto, en un estado del este del país donde la ultraderecha ha experimentado un fuerte crecimiento.

Participación récord

El avance de la AfD se ha producido además en unos comicios marcados por una elevada participación. A las 16:00 horas había votado el 65,3% del electorado, muy por encima del 41% registrado a la misma hora en las elecciones regionales de 2021.

Los datos apuntan así a que Sajonia-Anhalt registrará la mayor participación en unas elecciones regionales desde la reunificación alemana.

La participación y el resultado definitivo serán determinantes para saber si la AfD logra alcanzar la mayoría absoluta o si deberá buscar apoyos para poder formar Gobierno. Por el momento, los primeros datos dibujan un escenario inédito en la política alemana.