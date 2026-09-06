Rusia advierte a Alemania de que sus acusaciones sobre el atentado en Leipzig suponen "el inicio de una guerra"

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha advertido de que las acusaciones vertidas por Alemania en torno a un atentado fallido en el aeropuerto de Leipzig suponen "el inicio de una guerra real". De hecho, que las autoridades germanas culpen a Moscú de lo sucedido, supone "una declaración de guerra".

De hecho, en una entrevista a la agencia de noticias Vesti, ha criticado nuevamente la decisión de Alemania de expulsar al cónsul ruso de Bonn y de cerrar la Casa Rusa en Berlín y ha comparado esta situación con el cierre de misiones diplomáticas antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

En paralelo, ha insistido en que las declaraciones del canciller Merz sobre convertir a Alemania en la principal potencia militar de Europa revelan una intención bélica. "En esencia, nos está declarando la guerra", ha recalcado, para acusar a las actuales autoridades germanas de ser "una metástasis del nazismo".

Atentado

Alemania afirmó esta semana que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades tras el incidente en Leipzig revelaron que el patrón del ataque, incluyendo los componentes de los aparatos y la tecnología utilizada para su detonación, responden a los patrones de Moscú.

El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas a Ucrania.