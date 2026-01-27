Unión Europea y la India cierran un acuerdo comercial histórico de 2.000 millones

El presidente del Consejo Europeo, António Costa; el primer ministro de India, Narendra Modi; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras anunciar un acuerdo de libre comercio entre la UE e India.

La Unión Europea (UE) y la India anunciaron este martes el cierre de un acuerdo de libre comercio considerado histórico, que abrirá una zona económica de cerca de 2.000 millones de personas y reducirá o eliminará los aranceles sobre más del 90% de las exportaciones europeas. Según Bruselas, el tratado podría generar ahorros anuales de hasta 4.000 millones de euros para empresas de la UE y favorecer especialmente a sectores como maquinaria, automoción, productos químicos y agroalimentarios.

El acuerdo, cuya negociación se reactivó formalmente en 2022 tras casi una década de estancamiento, llega en un contexto de fragmentación del comercio global, tensiones geopolíticas y necesidad europea de diversificar socios estratégicos. Bruselas busca reducir su dependencia de China y reforzar su presencia en el Indo-Pacífico, mientras que Nueva Delhi consolida su posición como actor global autónomo.

Entre los puntos clave, la UE ha logrado mayor acceso a mercados indios en servicios financieros, telecomunicaciones y transporte, mientras que India obtiene facilidades para la movilidad de profesionales cualificados, sobre todo en el sector tecnológico. El tratado también incluye compromisos de cooperación en energías renovables, hidrógeno verde y transición industrial, aunque ambos bloques han sido cautelosos respecto a condicionalidades climáticas y laborales.

El acuerdo es calificado como un hito histórico en la política comercial europea por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa español, que destaca las oportunidades para empresas nacionales y la creación de un marco de comercio abierto y basado en reglas. El tratado deberá superar los procesos de revisión jurídica, traducción y ratificación formal antes de entrar en vigor, lo que se prevé para el segundo semestre de 2026.

Más allá de los aspectos económicos, la firma refuerza la cooperación estratégica entre Bruselas y Nueva Delhi, incluyendo seguridad, ciberdefensa y seguridad marítima, en lo que ambas partes han denominado su primera Asociación de Seguridad y Defensa, considerada “un hito histórico” por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.