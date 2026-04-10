La Unión Europea rechaza los peajes en el estrecho de Ormuz

La Unión Europea rechazó la propuesta de Irán de imponer peajes al tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, al considerar que va en contra del Derecho Internacional, ya que para que haya libertad de navegación “no debe haber ningún pago en absoluto”. Bruselas defiende que esta ruta marítima es “un bien público para toda la humanidad”. El portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, explicó que “el Derecho Internacional es claro y que la libertad de navegación debe garantizarse en todo momento”.

En la misma línea, la Organización Marítima Internacional (OMI) expresó su rechazo a cualquier mecanismo de este tipo. Su secretario general, Arsenio Domínguez, advirtió de que “no existe ningún acuerdo internacional que permita la introducción de peajes en esta vía” y subrayó que esto “sentaría un precedente peligroso”. Asimismo, explicó que los esfuerzos están enfocados a reanudar el mecanismo de tránsito establecido desde 1968, recordando que Ormuz es una vía marítima internacional.

Este rechazo coincide con las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien planteó gestionar el tráfico en la zona e incluso valoró el cobro de peajes como “una empresa conjunta” con Teherán. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que “eso no se va a permitir” y que existen “varias opciones” para impedir que Irán cobre tasas.

Un paso natural

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos advirtió de que el paso por Ormuz “no está abierto” y se encuentra “restringido, condicionado y controlado”. El ministro Sultan Al Jaber denunció que esto “no es libertad de navegación sino coerción” y recordó que el estrecho es un paso natural regido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que garantiza el tránsito como un derecho y no un privilegio.

Al Jaber también subrayó que “ningún país tiene derecho legítimo a determinar quién puede pasar y bajo qué condiciones” y que la situación deja a los mercados en una “encrucijada crítica”. Añadió que “cada día que el estrecho permanece restringido, las consecuencias se agravan”, afectando al suministro, los mercados y los precios.

El ministro concluyó que Irán debe rendir cuentas por los daños, destacando la importancia de mantener la libertad de navegación para la seguridad energética y la estabilidad económica mundial.