La Unión Europea valida definitivamente el pacto comercial con Estados Unidos

Ursula von der Leyen y Donald Trump, durante su último encuentro en la cumbre del G7 en Francia.

Los Veintisiete adoptaron este jueves—y con ello quedó validado definitivamente— el acuerdo comercial negociado hace casi un año entre Bruselas y Washington para sellar una tregua arancelaria por la que la Unión Europea renuncia a tomar represalias por el 15% de arancel generalizado que Estados Unidos impone a la mayoría de producciones europeas, siempre que el gravamen no exceda ese techo y sin aplicación al acero ni al aluminio.

Con la decisión del Consejo (gobiernos) se completa el proceso para ratificar las dos legislaciones necesarias para que la UE pueda cumplir lo pactado en el Acuerdo de Turnberry entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la residencia que el mandatario estadounidense tiene en Escocia.

El trámite permitirá, en principio, que las nuevas normas estén listas antes de que expire el ultimátum del 4 de julio fijado por la Administración norteamericana, que había advertido con elevar los aranceles si el pacto no quedaba ratificado a tiempo.

Expiración en 2029

Las nuevas normas expirarán automáticamente a finales de 2029, salvo que la Unión Europea decida su prórroga tras una revisión completa de la situación. La Comisión Europea deberá, además, presentar informes trimestrales y se establecen mecanismos de supervisión por parte del Parlamento Europeo.

El trámite permitirá en principio que las nuevas normas estén listas antes de que se cumpla el ultimátum del 4 de julio

El portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, señaló que aún quedan trámites por completar, por lo que los textos no entrarán en vigor hasta la próxima semana. No obstante, celebró la decisión de los Veintisiete y expresó su confianza en que la UE y Estados Unidos puedan seguir ampliando el acuerdo a otros sectores que por el momento no están incluidos.

El pacto incorpora también salvaguardas que permiten suspender o pausar su aplicación si las empresas europeas se ven perjudicadas de forma grave o si Estados Unidos impone nuevos aranceles adicionales —o lanza nuevas amenazas económicas contra países de la Unión Europea—, como ocurrió en episodios recientes vinculados a la crisis de Groenlandia.

Los reglamentos acordados entre la Eurocámara y los Estados miembros garantizan la eliminación de aranceles sobre productos industriales estadounidenses y establecen un acceso preferencial al mercado europeo mediante contingentes y aranceles reducidos para determinados productos agrícolas y mariscos de Estados Unidos, incluida una prórroga de cinco años —hasta 2030— para las importaciones libres de gravamen de la langosta.