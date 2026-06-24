El Senado de Estados Unidos reclama poner fin a la guerra con Irán

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes una resolución que reclama el fin de la guerra contra Irán, en una votación que supone un importante revés político para el presidente Donald Trump y que pone de manifiesto las divisiones existentes dentro del Partido Republicano sobre la continuidad del conflicto.

La iniciativa salió adelante por 50 votos a favor y 48 en contra, después de que la Cámara de Representantes ya hubiera respaldado una medida similar a comienzos de junio. La resolución insta a la Administración estadounidense a poner fin a las hostilidades contra Irán o, en su defecto, solicitar una autorización expresa del Congreso para continuar las operaciones militares.

Aunque la medida carece de efectos legales vinculantes y su alcance es principalmente político, se trata de un hecho sin precedentes desde la aprobación de la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973. Es la primera vez que ambas cámaras del Congreso aprueban conjuntamente una iniciativa destinada a instar al presidente a poner fin a un conflicto militar en curso.

La votación evidenció además las discrepancias dentro de la mayoría republicana. Los senadores Lisa Murkowski, Susan Collins, Rand Paul y Bill Cassidy rompieron la disciplina de partido y apoyaron la resolución junto a los demócratas. Por el contrario, el senador demócrata John Fetterman fue el único miembro de su formación que votó en contra.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán, iniciado el pasado 28 de febrero, se ha prolongado durante casi cuatro meses y ha generado crecientes críticas por sus consecuencias económicas. El aumento del coste de la energía, las tensiones en los mercados y el impacto sobre el coste de vida de los ciudadanos estadounidenses han incrementado la presión política sobre la Casa Blanca.

En los últimos días, varios senadores republicanos han expresado sus dudas sobre la estrategia de la Administración Trump y sobre el memorando de alto el fuego alcanzado, que contempla un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz. Asimismo, la semana pasada ambas partes alcanzaron un acuerdo preliminar que prevé el cese de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de conversaciones más amplias sobre el programa nuclear iraní.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, defendió la necesidad de poner fin al conflicto y advirtió de que cada día de guerra incrementa el coste para los ciudadanos estadounidenses. La votación llega además en vísperas de una reunión entre Trump y varios senadores republicanos, en un momento de creciente desgaste político para la Casa Blanca.