Venezuela libera a 379 presos políticos con la nueva ley de amnistía

El Gobierno venezolano anunció este sábado la admisión a trámite de medidas de amnistía para 379 presos políticos cuyas excarcelaciones -según verificó la ONG Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de encarcelados en el país- están ocurriendo desde hace unas horas.

El anuncio inicial fue realizado por el diputado y presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, en declaraciones a la cadena pública Venezolana de Televisión (VTV). “Me acaban de informar tanto desde el Tribunal Supremo como desde el Ministerio Público que se han recibido solicitudes del Ministerio Público a los tribunales competentes para otorgar medidas de amnistía”, informó Arreaza en plena entrevista.

“En total se trata de 371 (amnistías) en Caracas, 5 en Barinas, 2 en Portuguesa y una en Monagas. En total son 379 personas que deben ser excarceladas, amnistiadas entre la noche (del viernes) y la mañana (del sábado)”, especificó.

El director y vicepresidente de ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, confirmó que desde la organización se estaban verificando “las primeras liberaciones derivadas de la Ley de Amnistía”.

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó la nueva ley de amnistía como un paso hacia la reconciliación nacional, instando al pueblo venezolano a “romper con el ciclo de odio y violencia política” al que ha asistido el país durante las últimas décadas para “avanzar desde la divergencia”.

“Recibí del Parlamento venezolano la ley de amnistía, una ley que es muy importante. ¿Por qué? Es para el Gobierno nacional. Cero odio. Tenemos que romper un ciclo del odio que llevó a Venezuela situaciones muy peligrosas, como la que vivimos el 3 de enero de este año”, expresó la mandataria venezolana en una comparecencia pública recogida por la televisión estatal.

En la misma línea, Rodríguez insistió en la necesidad de “romper con ese ciclo de la antipolítica” que ha dado alas “al odio, el extremismo y el fascismo”, así como a “violencia política y crímenes de odio”. “Debe acabarse con eso”, dijo al tiempo que daba su reconocimiento “a las víctimas de todo este periodo de violencia política de 1999 hasta el año 2025”.

“Porque las víctimas han mostrado desprendimiento para el perdón. Pero nosotros tenemos que avanzar, no podemos quedarnos atascados en el odio y en la confrontación”, agregó Rodríguez antes de evocar la idea de un “proyecto nacional” hacia el que “avanzar” pese a las “divergencias y diferencias” aún existentes.

“Nuestro proyecto es el proyecto de Simón Bolívar. Y parte de ese proyecto, donde hay diferencias, es justamente en la distribución de la tierra. Claro que hay diferencias, y las tenemos que dirimir con respeto”, señaló la presidenta encargada.

El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves la Ley de Amnistía impulsada por Delcy Rodríguez, que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.