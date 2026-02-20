Machado, tras aprobarse la amnistía: "La esencia de este régimen es la maldad"

La dirigente opositora de Venezuela María Corina Machado ha publicado sus primeras palabras tras la aprobación unánime de la ley de amnistía, aunque sin citar el texto, para criticar al oficialismo que se mantiene en el poder en la república bolivariana a pesar de que Nicolás Maduro se encuentra en prisión en Estados Unidos.

"La esencia de este régimen es la maldad y el terror", ha escrito en sus redes sociales, a raíz de otra publicación sobre registros domiciliarios en Venezuela.

"Venezuela solo será estable con Estado de derecho, justicia y libertad para todos", ha incidido la última distinguida con el Nobel de la Paz, antes de clamar por los derechos de "todos los venezolanos", sean "civiles, militares o exiliados".