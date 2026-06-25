Vídeo | Así buscaron a posibles sobrevivientes del doble terremoto en Venezuela

La población venezolana se ha volcado en las labores de rescate tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que ha sacudido el norte del país y que ha provocado el colapso de numerosos edificios, especialmente en el estado de La Guaira, declarado “zona de desastre”.

En medio de un escenario de emergencia, vecinos y voluntarios trabajan junto a los servicios de rescate en la búsqueda de supervivientes entre los escombros, mientras se suceden las labores de asistencia a los heridos en hospitales y centros sanitarios.

Las autoridades han confirmado al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos, aunque advierten de que las cifras podrían aumentar, ya que todavía no se ha completado el balance en La Guaira, la región más afectada por el seísmo.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha señalado que se trata de un “inédito fenómeno sísmico” que ha dejado “decenas de edificios colapsados”, subrayando la magnitud de los daños y la dificultad de las tareas de rescate en curso.