Vídeo | Las delegaciones abandonan la Asamblea de la ONU ante el discurso de Netanyahu: "Invito a otros cobardes a salir"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, interviene durante el debate general del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Nueva York, NY, el 26 de septiembre de 2025.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reivindicado este jueves la presencia del "pueblo judío" en los territorios palestinos ocupados y los Altos del Golán sirios, también ocupados por Israel, y ha rechazado las acusaciones de "genocidio" durante la Asamblea General de Naciones Unidas que tiene lugar en Nueva York, ante una sala que ha sido abandonada por la mayor parte de delegaciones de países. "No tenemos elección", ha asegurado.

Los representantes han salido mientras los representantes israelíes se han puesto en pie para aplaudir a Netanyahu, que ha comenzado su discurso invitando a "otros cobardes morales" a abandonar la sala, y la Presidencia llamando al orden en varias ocasiones.

"En 1967, Israel estaba rodeado de enemigos que abiertamente dijeron nos iban a destruir. Estábamos en Judea y Samaria —término con el que políticos israelíes se refieren a Cisjordania— también en Gaza, en los Altos del Golán desde los días de Moisés", ha señalado, antes de afear que se acuse a su país de llevar a cabo políticas "colonialistas".

El primer ministro ha asegurado que décadas después, "los días en los cuales los judíos eran víctimas, en los que no se podían defender, han terminado". En este sentido, ha hecho un llamamiento a "los judíos del mundo" a que "vayan con la frente en alto, sean orgullosos, vayan con confianza, no se dejen intimidar".

Netanyahu ha sacado pecho de que Israel está haciendo frente desde hace tres años a siete frentes. "Hamás, Hezbolá, los hutíes, Irán, las milicias en Irak, las milicias en Siria, los terroristas palestinos en Cisjordania, todos se pusieron de pie y lucharon para borrarnos de la faz de la tierra, pero no lo lograron, porque en lugar de desmoronarnos, lo que hicimos fue atacarlos con nuestros grandes amigos estadounidenses", ha celebrado.

El jefe del Ejecutivo israelí ha hecho referencia una vez más a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, mientras que ha minimizado la violencia perpetrada por los colonos extremistas contra palestinos en Cisjordania.

Así, se ha referido a ellos como "unos 150 jóvenes delincuentes que lanzan piedras, que cortan olivos, que se prenden fuego o algo". "¿Qué son? ¿Uno, dos, tres bajas? ¿Dos o tres muertos? ¿Cómo lo podemos comparar con los miles de ataques terroristas contra los colonos pacíficos, gente de bien que respeta la ley?", se ha interrogado.

Netanyahu ha aprovechado para agradecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su "liderazgo valiente" al ser el "mayor aliado" de Israel para hacer frente a lo que ha denominado como "barbarie".

"Hace años entendió que si todo esto se dejaba avanzar los ayatolás fanáticos que gritan muerte a Israel y muerte a Estados Unidos lo iban a llevar a la práctica. Así que Israel y Estados Unidos actuaron juntos, no solo para protegernos a nosotros, sino para salvar a la civilización", ha declarado aludiendo a la ofensiva lanzada contra Irán a finales de febrero y, acto seguido, a la liberación de rehenes que permanecían en la Franja de Gaza.

En cambio, ha cargado contra "algunos" países de Europa Occidental, a los que acusa de "rendirse al antisemitismo" con la imposición de sanciones o el reconocimiento de Palestina como estado. "Los líderes de estos países han elegido la fragilidad, el apaciguamiento. No podemos hacer la vista gorda ante la triste verdad que tenemos ante nosotros. Muchos en el mundo libre tienen miedo de defender la libertad", ha considerado, antes de asegurar que "nosotros en Israel no esperamos a que los demás se despierten de su somnolencia moral".

Asimismo, ha cargado contra Catar y Turquía, por "difamar" a Israel con "mentiras" sobre su ofensiva militar en la Franja de Gaza. "Israel ha hecho todo lo posible para que los palestinos no estén en peligro. Enviamos millones de mensajes de texto alertando a los civiles para que se retiren de las zonas de combate. ¿Qué régimen genocida da vacunas de polio a la población de los enemigos? ¿Qué régimen genocida permite que se distribuyan dos millones de toneladas de alimentos en Gaza?", ha interrogado a los pocos presentes en la sala.

"Acusar a Israel de genocidio es la mentira más grande del siglo (...) Israel ha hecho más para evitar las bajas civiles en situación de guerra que cualquier otro ejército en la historia. Hemos tomado un sinfín de medidas para proteger a la población civil. ¿Acaso esto es un genocidio? Por supuesto que no. Es todo lo contrario", ha defendedo.

Netanyahu también ha tenido palabras para aquellos diplomáticos que han protestado en los exteriores de la sala, a los que ha tachado de "delegados hipócritas". "¿Dónde estaban ustedes cuando los tiranos iraníes asesinaban a decenas de miles de civiles? ¿Dónde estaban cuando asesinaron a miles de personas de su propio pueblo? ¿Han organizado manifestaciones, huelgas de hambre? ¿Han protestado fuera de la misión de Irán en la ONU? ¿Han hablado ustedes de los cristianos perseguidos en Oriente Próximo? No, ustedes no han hecho nada, porque son unos falsos", ha declarado.

Irán

Netanyahu ha dedicado buena parte de su discurso a Irán, que ha tildado de "dictadura asesina". "Arrasar con las instalaciones nucleares de Irán fue difícil. Un objetivo muy difícil. Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que tuve que tomar como primer ministro", ha destacado.

El primer ministro ha asegurado al hilo que "muchos" de los dirigentes de los países que han abandonado la sala, le "agradecen en privado por deshacernos de las armas nucleares" de Irán. "Es difícil de imaginar una hipocresía tan rampante, pero es así. Esta no es la primera vez que nos enfrentamos a la amenaza de aniquilación", ha señalado.

Pese a ello, ha asegurado que "el poder del pueblo superará a la gente que está en el poder" en el país asiático. "A pesar de su silencio, a pesar de su hipocresía, solo es cuestión de tiempo. En Irán algo increíble ocurrirá. A lo mejor no dentro de mucho, el pueblo iraní será libre. Su régimen asesino será derrocado por su corrupción, por sus crímenes, por su crueldad. Este régimen maligno caerá y todos lo celebraremos", ha augurado.