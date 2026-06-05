Vídeo | Un dron marítimo ruso explota y causa daños en el puerto de Constanza, en Rumania

Este viernes 5 de junio explotó un dron marítimo ruso en el puerto de Constanza, en Rumanía. Tras la explosión se han registrado daños materiales en la instalación.

De acuerdo con información de la agencia rumana AGERPRES esta explotación afectó directamente a una nave industrial en la zona 78 del puerto rumano. Esta es el segundo episodio significativo de seguridad en la costa rumana del mar Negro.

Desde el ministerio rumano se apuntó que los daños son solo materiales por que "la zona ya estaba asegurada y aislada por fuerzas del Servicio de Inteligencia rumano, la Guardia Costera y el Ministerio de Defensa Nacional, y el objetivo se encontraba, en ese momento, en proceso de evaluación y aseguramiento".

Desde el ejecutivo se apunta que el artefacto es "del tipo utilizado en la guerra de Ucrania". Añadiendo que además el objeto "no forma parte del equipamiento del Ejército rumano y no participó en los recientes ejercicios organizados por el Ministerio de Defensa en la zona del mar Negro".

Reacción del presidente rumano

Por su lado, el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha defendido la "rapidez" con la que han actuado las fuerzas de seguridad para evacuar y asegurar la zona "de forma preventiva antes de la explosión". "Hasta el momento no hay indicios de que haya habido víctimas. La prioridad fue y sigue siendo la protección de las vidas humanas y la seguridad de las infraestructuras portuarias", ha señalado.

Dan ha insistido en que se trata del segundo incidente de seguridad significativo de esta semana en la costa rumana, tras el hallazgo de una mina marítima y el incidente en Galati, donde un dron ruso impactó con un bloque de edificios y dejó dos heridos.

"Actualmente se están analizando las circunstancias en las que el dron llegó al puerto y cualquier riesgo adicional, y las autoridades directamente responsables informarán a medida que avance la investigación", ha explicado.

Europa condena el incidente

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han condenado la incursión de un dron naval hasta el puerto de Constanza, en Rumanía, y han expresado su "plena solidaridad" con el pueblo rumano, que sufre, con este, el tercer incidente de seguridad significativo en las últimas semanas.

"¡Solidaridad con Rumanía! Una semana después de que un dron se estrellara contra un edificio de apartamentos en Galati, hoy un dron marítimo ha llegado al puerto de Constanza. Esta es una consecuencia directa de la guerra de Rusia contra Ucrania", ha afirmado Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.

En esa misma línea se ha expresado Costa, que ha lamentado que este es "el tercer incidente de seguridad significativo en Rumanía en las últimas semanas" y que todos ellos son consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.