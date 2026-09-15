Vídeo | La hermana de la estudiante española asesinada en México denuncia que nadie alertó de otras tres alumnas víctimas en su universidad

La hermana de la estudiante española asesinada hace un alegato en redes sociales

La hermana de Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada en México, ha denunciado que su familia desconocía que otras tres alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) habían sido asesinadas este mismo año.

“¿De verdad tenemos que normalizar que se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada?”, se pregunta Lara Tacoronte en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Claudia, de 21 años y estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Granada, llevaba apenas tres semanas en México dentro de un programa de intercambio. Según relata su hermana, la joven fue atacada después de que un hombre intentase robarle el móvil y la persiguiese antes de apuñalarla varias veces.

Lara asegura que nadie había advertido previamente a Claudia ni a su familia de los asesinatos anteriores y cuestiona si quienes gestionaban el intercambio conocían la situación de seguridad en la zona.

Claudia es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes. Estos casos ya habían provocado protestas estudiantiles para reclamar mayor seguridad.

La Fiscalía de Morelos investiga el asesinato de Claudia como feminicidio.