Vídeo | Manifestantes irrumpen por la fuerza en el Coliseo de Roma durante una jornada de protestas en Italia

Un grupo de manifestantes irrumpió por la fuerza en el Coliseo de Roma durante la jornada de movilizaciones convocada este sábado en las principales ciudades de Italia. La sorpresiva entrada en el emblemático anfiteatro, que en ese momento se encontraba concurrido por turistas, obligó a intervenir de urgencia a las fuerzas de seguridad para evacuar el recinto, dispersar a los asaltantes y restablecer la normalidad.

Tras el operativo policial, el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, confirmó que el monumento quedó plenamente asegurado y ratificó que no se produjeron daños materiales en el patrimonio ni personas heridas. Los participantes habían logrado acceder al perímetro saltándose los controles ordinarios de taquilla y acceso, desatando escenas de desconcierto entre los visitantes antes de la actuación policial.

Tensión y cargas en Turín y Bolonia

El asalto al monumento romano fue el episodio más mediático de una oleada de concentraciones convocadas en todo el territorio italiano para denunciar el encarecimiento del coste de la vida, la falta de acceso a la vivienda y el aumento de las partidas presupuestarias para el rearme militar. Los altercados más graves, no obstante, se trasladaron al norte del país. En Turín, la protesta derivó en batalla campal en la céntrica plaza Castello cuando un grupo trató de romper el cordón antidisturbios, arrojando botellas, bengalas, piedras y palos contra los agentes, que respondieron con sucesivas cargas mientras los bomberos sofocaban contenedores incendiados y barricadas.

En Bolonia, las unidades antidisturbios recurrieron al empleo de gases lacrimógenos y camiones con cañones de agua para impedir que las columnas de protesta bloquearan los accesos a la estación central de ferrocarril. De forma paralela, en Milán, una movilización espontánea formada por familias y estudiantes discurrió rodeada por un férreo cerco policial que frenó su avance en las inmediaciones del Piccolo Teatro.

Controles preventivos y decenas de identificados

Las autoridades italianas habían diseñado un amplio dispositivo de seguridad con el objetivo de evitar los saqueos y destrozos acontecidos en movilizaciones precedentes. Los registros y filtros de vigilancia en estaciones y nudos de transporte dejaron en Roma a más de 200 personas identificadas, de las cuales 63 acabaron derivadas a dependencias policiales tras incautarles pasamontañas, botes de spray y material de camuflaje.

En Turín, los agentes identificaron a 302 personas, confirmando que 57 tenían antecedentes penales y tramitando diligencias contra varios sospechosos por tenencia de objetos peligrosos, sellando un nuevo fin de semana de fuerte contestación social en las calles del país.