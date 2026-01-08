Vídeo | La policía de EEUU mata a disparos a quemarropa a una mujer y Trump culpa a "la izquierda radical"

Cientos de personas se manifestaron en distintas ciudades de Estados Unidos tras la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que falleció abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo en Minneapolis. El suceso ha generado una fuerte polémica política, con críticas de autoridades locales y la defensa de la actuación policial por parte de la Casa Blanca.

En Minneapolis se celebró una vigilia cerca del lugar del tiroteo, ocurrido cuando Good se encontraba dentro de su vehículo. Los asistentes corearon consignas contra el ICE y exigieron justicia, reclamando que el agente implicado sea imputado. El alcalde Jacob Frey se sumó a las críticas y pidió abiertamente que el ICE abandone la ciudad.

Protestas

Las protestas se extendieron a otros puntos del país, como Miami. La exvicepresidenta Kamala Harris calificó la versión de la Administración Trump como “luz de gas” y solicitó una investigación estatal independiente, una petición respaldada por el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Frey aseguró que el vídeo del incidente muestra un uso imprudente de la fuerza y acusó al ICE de generar caos y desconfianza entre la población. También llamó a la calma y advirtió de una posible escalada de tensión que, según dijo, busca el Gobierno federal para justificar una mayor militarización.

Desde Washington, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la muerte fue “evitable”, aunque defendió al agente al alegar que actuó en defensa propia tras un intento de atropello, una versión cuestionada por testigos y grabaciones. Donald Trump respaldó esta explicación y culpó a la “izquierda radical” del clima de confrontación con las fuerzas de seguridad.

El caso ha reavivado el conflicto entre autoridades locales y federales por el despliegue del ICE en ciudades gobernadas por demócratas, así como las denuncias sobre abusos y posibles violaciones de derechos constitucionales en sus operativos.

Trump defiende al agente del ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este miércoles la actuación del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó mortalmente a una mujer en Minneapolis, en el contexto de las protestas desatadas por las operaciones antimigratorias impulsadas por su Administración en el estado de Minesota.

Tras visionar el vídeo del incidente, Trump calificó lo ocurrido como “horrible”, aunque aseguró que la mujer que gritaba era “una alborotadora profesional” y que la conductora del vehículo actuó de forma “muy agresiva”, llegando a atropellar “deliberada y cruelmente” al agente. A su juicio, el disparo se produjo en defensa propia.

El mandatario indicó que el agente se encuentra recuperándose en el hospital y que, aunque el caso está siendo analizado en su conjunto, este tipo de episodios se producen porque “la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario” a las fuerzas de seguridad. En un mensaje en Truth Social, Trump insistió en que los agentes “solo están haciendo su trabajo” y llamó a apoyar y proteger a las fuerzas del orden frente a lo que calificó como un movimiento radical que promueve la violencia y el odio.