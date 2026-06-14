ACCIDENTE MORTAL
Vídeo | Seis muertos tras chocar dos helicópteros en Río de Janeiro
ACCIDENTE MORTAL
Seis personas han muerto este domingo tras impactar en pleno vuelo dos helicópteros en Río de Janeiro, en Brasil, cuando sobrevolaban cerca del núcleo urbano de la ciudad según han informado las autoridades.
El choque ocurrió a las 8:59 horas de la mañana en el suroeste de Río de Janeiro, según los Bomberos, que han explicado que no ha habido supervivientes.
Los dos helicópteros cayeron en un aparcamiento de una iglesia abandonada que en la actualidad está alquilado por la empresa de coches eléctricos BYD para almacenamiento. Uno de los aparatos sufrió una gran explosión al tocar tierra y las llamas afectaron a varios coches que estaban en el lugar, lo que causó explosiones posteriores. La columna de humo se podía divisar desde varios kilómetros.
El segundo helicóptero no explosionó tras impactar, pero quedó con el tren de aterrizaje hacia arriba. Los restos han quedado dispersos en un radio de 100 metros. Unos 45 militares y 15 vehículos fueron movilizados para responder a la emergencia.
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ACCIDENTE MORTAL
Vídeo | Seis muertos tras chocar dos helicópteros en Río de Janeiro
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